Snapchat tendrá modo oscuro, aunque no para todos

Los modos oscuros fueron un importante reclamo para decenas de apps y plataformas hace dos o tres años, cuando estos eran una novedad. Desde entonces se han convertido en fieles compañeros, que nos permiten disfrutar de estas aplicaciones en condiciones lumínicas difíciles y también nos sirven para ahorrar batería en determinados dispositivos. Prácticamente la totalidad de las apps más importantes del mercado ya cuentan con su propio modo oscuro. Pero hay una red social que curiosamente no lo ha añadido hasta ahora, esa es Snapchat. Y parece que por fin lo vamos a tener accesible, aunque con un requisito, seguro que insalvable para algunos.

Solo para algunos usuarios

Ha sido uno de los filtradores de software más reputados en las redes quien ha desvelado este modo de la red social de Snap. Concretamente ha mostrado que Snapchat sigue trabajando en este nuevo modo y lo ha argumentado con una captura de pantalla adjunta. En ella no se puede ver en si la interfaz oscura, pero sí que podemos ver el menú de apariencia de la app, donde se puede elegir entre tres funciones, que son las habituales cuando se cuenta con uno de estos modos de visualización.

Nos permite elegir entre que siempre se muestra la interfaz blanca, la oscura, o bien que se muestre en base a las preferencias del sistema y del propio modo oscuro de este. Por tanto, es evidente que esta funcionalidad está en desarrollo y parece lista para poder ser implementada por Snap. Esto, que nos parece una excelente noticia, se enturbia un poco cuando conocemos dentro del mismo tuit que no será un modo oscuro para todos los usuarios, que no estará disponible para la totalidad de estos.

Y es que será una función de pago, o lo que es lo mismo, tendremos que estar suscritos a Snapchat+ para poder disfrutar de este modo oscuro, de lo contrario seguiremos como hasta ahora sin él. Sin duda es una función importante, básica diría, pero aun así no creemos que sean muchos los usuarios que prefieran pagar una suscripción para obtener una característica que es básica en cualquier plataforma o app y por la que normalmente no se tiene que pagar nada adicional. No obstante, es algo en desarrollo, por lo que hay margen para que esta medida decaiga y sea para todos los usuarios. También cabe la posibilidad de que sea de pago en un principio, y posteriormente llegue a todos los usuarios.

Esta interesante novedad sobre el modo oscuro de Snapchat viene a acompañar a las filtraciones que hizo en su momento este mismo leakster, donde sí que mostraba la interfaz con este nuevo modo y un fondo totalmente negro, que como sabéis, en pantallas AMOLED puede ahorrar mucha batería, y también cuidar nuestra salud ocular cuando usamos el móvil de noche. Es de esperar que esta novedad llegue muy pronto a la red social, ya que es evidente que se encuentra ya lista para ser implementada, aunque seguramente antes medie algún tipo de anuncio, quizás en la cercana Snap Partner Summit que se celebrará este mismo mes.