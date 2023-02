Lujo en tu muñeca, viste un Cartier gracias a esta lente de Snapchat

Llevar un reloj de la prestigiosa firma francesa no está al alcance de todos los bolsillos. Aunque sí que podrás presumir de ello gracias a la nueva lente que ha lanzado Snap Chat en colaboración con Cartier, para celebrar la historia de su icónico reloj Tank Française, te contamos cómo.

Todo el lujo en tu muñeca

El nuevo filtro de Snapchat nos acerca a París, en un recorrido por la historia de un lujoso reloj. Partiendo de su origen en 1917, desde el puente de Alexandre III hasta nuestros días, podemos ver su transformación en un recorrido por la moda tanto femenina como masculina. Para ello, solo tienes que hacer uso de la lente Tank Française que encontrarás dentro de la app. Una vez accedas a ella, mueve de lado a lado tu móvil y para descubrir lo que esconde la lente, permitiéndote ver un París de postal. Para saltar en el tiempo y ver los cambios en el reloj es tan sencillo como tocar la pantalla. Toca la pantalla para transportarte hasta 1936, año en el que se produjo su primera transformación. 1977, será nuestra próxima parada, hasta llegar a 2023 en la que gracias a la realidad aumentada podrás llevar en tu muñeca la última versión de este emblemático modelo de la marca.

Nueva lente de Cartier en Snapchat | Snapchat

Esta se muestra con todo lujo de detalles, un diseño monobloque que radicaliza la nueva versión. Incluyendo el brazalete de metal que estrenó en 1996 y que encaja a la perfección con la caja. Un lujo al alcance de todos los usuarios de Snapchat. Con esta colaboración se pretende que el sector del lujo sea más personal, accesible y práctico, tal y como confirmaba Geoffrey Pérez, Head of Global Luxury de Snap Inc. Además, Cartier permite por un tiempo descubrir los cambios han llevado a cabo en el reloj y gracias a la realidad aumentada poder probarlos en nuestra muñeca. Algo que les convierte en una compañía innovadora y creativa, al mismo tiempo que mantiene el gusto por la historia y preserva su esencia.

Desde Cartier, has querido transmitir que, aunque los tiempos cambian, no ha sucedido lo mismo con la elegancia que desprende la nueva versión del nuevo Tank Français. De este modo las marcas de lujo tienen la oportunidad de dar a conocer su producto de forma global. Y no tenemos que depender de un alto nivel económico para saber cómo es llevar en nuestra muñeca una joya como está. Una oportunidad de lucir y presumir de un reloj que ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos que corren sin perder su esencia. La realidad aumentada permite esto y mucho más ya que a través de la cámara de nuestro móvil tenemos la oportunidad de vivir experiencias que de otro modo no sería posible.