Filtrada una de las mayores novedades del Apple Watch Ultra que llegará en septiembre

Apple sigue trabajando en sus nuevos dispositivos de cara a la Keynote que celebrará en Cupertino el próximo mes de septiembre. La firma californiana no solo lanzará los esperados iPhone 17, sino que también lanzará una nueva generación de sus wearables, como es el caso de los Apple Watch, que este año contarán con una nueva versión del modelo más avanzado, el Ultra. Un reloj que ha causado sensación desde su lanzamiento, y que parece será aún mejor, gracias a las informaciones que hemos conocido ahora sobre él y un aspecto concreto de su hardware.

Filtrada la pantalla del Apple Watch Ultra

Ha sido el propio iOS 26, en una de sus últimas versiones, el que ha desvelado la que será una de las grandes novedades del nuevo Apple Watch Ultra. Y es que el reloj llegaría con uan pantalla más grande. Ha sido el medio MacRumors, el que tras indagar dentro del código de iOS 26 ha dado con una imagen que es bastante reveladora y relacionada con el reloj de los californianos. En ella se pueden ver las dimensiones de esta pantalla, que serían algo más grandes que las del modelo actual.

Y no hablamos de las dimensiones físicas, sino de su resolución, que de alguna manera también puede verse de este modo. Y es que la resolución de su pantalla pasaría de los 410x502 píxeles actuales, a los 422x514 píxeles de la nueva generación de este reloj. Esto obviamente implica no solo una mayor resolución, sino que lo más lógico es que esos píxeles se ganen en tamaño, y no en densidad, conservando las mismas dimensiones de su predecesor.

Otra posibilidad, que hemos visto ya en otros modelos, es que Apple haya reducido los biseles de la pantalla, algo habitual, y que, por tanto, aunque en la muñeca, conserve las mismas dimensiones de la caja, la pantalla sea algo más grande. Lo que también sería una novedad importante, porque es precisamente en ese sentido donde los consumidores quieren que crezcan los dispositivos.

Algo de lo que saldremos de dudas el próximo mes de septiembre, concretamente el día 9, ya que según las filtraciones más recientes, esa sería la fecha elegida por los de Tim Cook para celebrar su Keynote más relevante del año. La misma en la que conoceremos los iPhone 17, que este año llegarán con más novedades que nunca, sobre todo a nivel de gama, con el nuevo modelo Air que sustituirá al Plus, y el diseño renovado de todos los modelos, salvo el base, que será igual en cuanto a aspecto. Los modelos Pro también se actualizarán, con un diseño que nos recordará y mucho a los móviles POCO de Xiaomi.