¿Te vas de viaje y odias hacer maletas? Esta app te dice que llevarte según tu destino

Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan para escaparse unos días, ya sea a la playa, la montaña o alguna ciudad por descubrir. Pero hay algo que para muchos viajeros supone un verdadero quebradero de cabeza: hacer la maleta.

¿Qué llevar? ¿Y si se me olvida algo? ¿Cuántos pantalones son demasiados? Para quienes se agobian con esta tarea, ahora existe una herramienta que puede convertir este momento estresante en un proceso rápido, sencillo y hasta divertido. Se trata de una aplicación gratuita pensada para ayudarte a preparar la maleta sin complicaciones: PackPoint. Quédate que te contamos cómo funciona.

Tal y como revelaba recientemente la usuaria de TikTok @viveconele, es tan sencillo como rellenar el destino al que vas a viajar, la fecha y el número de noches que vas a estar allí. Después de eso, tendrás que elegir si es un viaje de trabajo o de placer.

Por último, puedes marcar todas las actividades que tienes pensado hacer (nadar, playa, senderismo...) e inmediatamente te crea una lista adaptada tanto al clima como a tus planes.

Lo mejor de todo es que la puedes modificar y compartirla con quien viaja contigo para que no se olvide de nada. ¡Viajar nunca antes ha sido tan cómodo y fácil!