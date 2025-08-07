El gran fenómeno astronómico que rara vez ocurre y está a punto de aparecer en el cielo: podrás verlo a simple vista

Recién comenzado agosto, para los amantes de la astronomía, esto significa que llegará una ola de oportunidades renovada para ver objetos celestes y otros eventos astronómicos.

Uno de los protagonistas de este mes es la llamada "alineación de planetas" o "alineación planetaria", que en realidad es algo más común de lo que muchos creen. Sin embargo, pese a lo frecuente que es, esta alineación planetaria tiene unos detalles que la hacen muy especial.

Tendrá lugar durante la mañana del próximo 10 de agosto. Ese día, al amanecer, podrá contemplarse en el cielo la alineación de nada más y nada menos que seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Esto es posible gracias a que todos parecerían ubicarse a un mismo lado del Sol si mirásemos el Sistema Solar desde una perspectiva cenital, es decir, desde arriba.

Planetas | iStock

Una hora antes de la salida del Sol, cuatro de ellos (Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno) serán visibles a simple vista. Urano y Neptuno también estarán cerca, aunque requerirán binoculares o un pequeño telescopio para observarlos.

Además, esta alineación coincide con el máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas, por lo que podrías ver algunas estrellas fugaces.

En realidad, no es raro que algunos planetas estén en el mismo lado del Sol al mismo tiempo, pero es menos común que la mayoría, o incluso todos los planetas, se alineen.

Cualquier número de planetas entre tres y ocho constituye una alineación. La unión de cinco o seis planetas se conoce como una gran alineación, y las alineaciones de cinco planetas son significativamente más frecuentes que las de seis.

Aplicaciones para no perderte ninguno de estos fenómenos

Existen numerosas aplicaciones que te ayudan a saber a qué hora salen y se ponen los planetas y en qué orden, depende del lugar del mundo desde el que estés mirando: