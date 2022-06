Snapchat Plus: la red social también se apunta a las suscripciones, ¿qué ofrece?

Hace unos días conocíamos el nuevo Telegram Premium, la versión de pago de la app de mensajería, que ofrece ahora un buen puñado de novedades para poder presumir de que somos premium, y que además nos permite usar la aplicación con funciones más útiles. Pues bien, ahora Snapchat lanza algo similar con Snapchat Plus, un servicio de suscripción que nos ofrece todo tipo de funcionalidades para sacarle más partido a la red social por excelencia, de la que han salido algunas de las funciones más populares que hemos visto en el sector actualmente.

Todo lo que disfrutaremos con Snapchat Plus

Pues bien, hoy hemos conocido no solo su precio, ya que será de 3,99 dólares al mes, por lo que esperamos un precio en euros idéntico, así como las ventajas que comportará contar con estas características. Es una forma de poder recibir más ingresos para la red social más allá de la publicidad con la que cuenta actualmente, y que de momento no vamos a poder eliminar incluso si nos hacemos con esta suscripción. Pues bien, al pagar esta suscripción vamos a poder contar con muchas mejoras en cuanto al aspecto y personalización visual.

Snapchat | Photo by Thought Catalog on Unsplash

Como por ejemplo la posibilidad de cambiar el estilo del icono de la app, que se podrá personalizar de entre muchas opciones y funcionalidades. También podremos ver quién ha visto una historia de nuevo, o incluso anclar a un contacto preferido a la parte superior del chat, para poder acceder mucho más rápido. Aunque solo es el principio, se espera que algunas de estas funciones pasen a estar disponibles para todos, mientras que irán llegando otras nuevas que serán exclusivas de estos usuarios.

Como decimos, pagar este dinero por una suscripción no nos libra de la publicidad, por lo que Snapchat tendrá que justificar muy bien lo que proporciona a los usuarios si quieren despertar el interés de estos. Según el máximo responsable de la red social, no esperan ofrecer una funcionalidad para poder quitar la publicidad en el largo plazo, sino que estos ingresos por publicidad van a ser cada vez más importantes en la estrategia de la aplicación, por lo que no es de esperar que este nuevo modelo de suscripción vaya a afectar en modo alguno a la publicidad.

Aunque ya se ha lanzado la suscripción oficialmente, la realidad es que solo va a llegar a algunos países de momento, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por lo que de momento en España no va a ser posible hacerse miembro premium de Snapchat. Una serie de funcionalidades que dudamos mucho que lleven a los usuarios a pagar cuatro euros al mes, pero lógicamente eso es algo que deben decidir los propios seguidores de la app. Así que poco a poco las grandes tecnológicas van descubriendo sus planes, si hace un año Google Fotos dejó de ser gratis o Telegram ha añadido una versión Premium, ahora sabemos también que la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive dejará también de ser completamente gratuita. Y es que de algún sitio deben obtener ingresos para poder mantener su desarrollo.