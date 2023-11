Ya puedes descargar reels de Instagram ¡sin apps de terceros!

Sin duda es un momento histórico y una funcionalidad revolucionaria dentro de la red social de Meta. Descargar vídeos de Instagram ha sido algo habitual desde hace muchos años, pero para ello siempre ha sido necesario descargar apps de terceros o acceder a sitios web que permitían la descarga. Esto ha sido así porque nunca ha habido una herramienta nativa para poder descargar los vídeos. Ahora esto ha cambiado, y será posible hacerlo desde ya, aunque con algunos requisitos, por lo que no todos los vídeos serán elegibles para ello.

¿Cuándo podremos descargar estos vídeos en Instagram?

Ha sido el máximo responsable de la red social, Adam Mosseri, quien ha anunciado por fin esta esperada funcionalidad para Instagram. Con ella todos los usuarios de Instagram podrán descargar ciertos reels cuando estos sean públicos. Algo que tiene sentido, ya que aquellos vídeos que sus creadores hayan marcado como privados no serán accesibles para la descarga, algo que es así por razones obvias.

Cuando se descarguen estos vídeos desde la red social contarán con una marca de agua que nos indicará siempre que su origen es de Instagram. Algo así como ocurre con los vídeos que descargamos de TikTok, que los encontramos en otras redes sociales con el logotipo de la para que todos sepamos cuál ha sido su original, lo que no quiere decir necesariamente que el vídeo será originario de esta red social, solo que se ha descargado de ella.

Para poder descargar un vídeo tendremos que pulsar primero sobre el botón de compartir contenido. Al hacerlo aparecerá una nueva opción que será la de descargar el contenido, de tal manera que podamos hacerlo de la misma forma que lo añadiríamos a nuestros contenidos favoritos dentro de la red social en cuestión de segundos, aunque ello dependerá más lógicamente de la velocidad de nuestra conexión, ya sea de fibra o móvil.

Podremos personalizar esta nueva función

Si tienes una cuenta en la que has publicado algún contenido siempre podrás elegir si las personas que lo visionan tienen el privilegio de descargarlo. De esta manera no se podrá descargar si no queremos. Esto como todo, puede ser más o menos útil para los creadores según su condición dentro de la red social. Ya que la descarga siempre puede venir muy bien cuando se trata de darle más difusión a los contenidos que subimos a la aplicación.

Pero también, al contrario, si queremos que este sea exclusivo y que no se difunda tan fácilmente, siempre tendremos la posibilidad de desactivar la funcionalidad y que todo siga siendo como hasta ahora. Aunque como sabéis siempre será posible descarga el reel desde apps y webs de terceros, algo que es inevitable. Otro aspecto a tener en cuenta en las descargas es que cuando el vídeo cuente con algún audio con origen de licencia, como pueda ser una canción de cualquier artista, el vídeo se descargará igualmente, pero sin audio alguno, algo que tiene sentido, ya que estaríamos infringiendo los derechos de autor al no pagar por ellos.