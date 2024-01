¿Problemas subiendo vídeos a tus estados de WhatsApp? Tranquilo, no estás solo

Es bastante habitual toparnos con ciertos problemas cuando usamos multitud de apps en nuestros móviles. Y es que en sus constantes actualizaciones podemos a veces experimentar problemas que obviamente sus desarrolladores nunca habrían esperado, algo lógico por otro lado. Eso es habitual en versiones beta, donde sabemos a lo que nos exponemos, pero no lo es tanto cuando se trata de una versión estable de la aplicación. En este caso es la beta de WhatsApp la que está dando problemas con los estados, que parece no andan todo lo finos que deberían.

Los estados de vídeo no cargan

Eso es lo que se están encontrando muchos usuarios de la aplicación, que está viendo que, a la hora de subir un nuevo estado, basado en un vídeo, este se queda perpetuamente cargando, como si no ocurriera nada, algo que al final se traduce en cierto tedio y una notificación de que se está subiendo el vídeo que nunca llega a completarse. Incluso se están dando casos de que cuando se ha subido el vídeo, este aparece en el estado sin audio, lo que también es algo molesto porque nos obligar a cargarlo de nuevo y darnos cuenta de que sigue sin funcionar.

Otros usuarios también habían destacado que después de subir el vídeo, este, aunque sonara correctamente, no estaba completo, por lo que de alguna manera siempre se encontraban con problemas que han impedido compartir los audios correctamente. Pues bien, la buena noticia es que parece que hay solución, y que WhatsApp ha dado con ella.

Es curioso, que una actualización que venía a resolver ciertos problemas con miniaturas dentro de los estados había roto precisamente la subida de los vídeos para estos, y ahora afortunadamente Meta ha dado con la solución a este molesto problema. Algo que ha resuelto con una nueva actualización de la aplicación, que por fin acaba con estos problemas al subir los vídeos a una actualización de estado. Concretamente, esta solución llega cuando instalamos la versión 2.24.3.13 de la beta de Android.

Al hacerlo, la subida de los vídeos a un nuevo estado se hace con toda normalidad y rápidamente, dependiendo lógicamente de hasta qué punto sea de largo y pesado el vídeo, algo que afecta directamente a la carga de este. Así que, si eres de los que se ha dado cuenta de este problema, y lo está experimentando, puedes optar directamente por actualizar la aplicación en la Play Store, siempre y cuando la tengas disponible.

A veces este tipo de problemas se resuelve con reiniciar el móvil, la app, borrar los datos de la caché o directamente todos, pero ninguno de estos métodos había servido para que WhatsApp pudiera subir en condiciones los vídeos a los estados dentro de la beta. Como decimos, son riesgos que se corren cuando uno instala la beta de una aplicación, pero eso no quiere decir que por ello no sean menos molestos que otros. La actualización ya está llegando a todos los usuarios de la beta, y si no, siempre existe la posibilidad de acceder a APKMirror a descargarla.