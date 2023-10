Meta podría cobrarnos por usar Instagram y Facebook sin publicidad

La publicidad es un medio esencial para la financiación de cualquier medio de comunicación, y para convertir en rentable y viable cualquier negocio que esté orientado a la comunicación. Y Meta no es ajena a ello, por muy grande que sea. De hecho, es bastante habitual toparse con publicidad cuando nos movemos por el feed de Instagram o de Facebook, y la realidad es que es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Ahora bien, quienes no quieran disfrutar de estas redes sociales con publicidad, van a tener una posibilidad de hacerlo abonando un pequeño importe cada mes.

Alrededor de 15 euros

Ha sido el Wall Street Journal el que ha desvelado que Meta ha propuesto a los reguladores europeos un plan para ofrecer a los usuarios una alternativa al uso de sus plataformas con publicidad. La propuesta sería de un pago mensual de 14 dólares a los usuarios que usen estas redes sociales sin ningún tipo de publicidad. Entendemos que este coste sería de unos 14 euros en Europa, ya que normalmente este tipo de tarifas se traduce de forma literal de dólares a euros.

En cualquier caso, no tener publicidad en estas redes sociales tendría un coste anual de casi 170 euros. Todo esto viene porque Europa obliga a Meta y al resto de tecnológicas a que los usuarios que accedan a sus redes den su permiso expreso para el visionado de publicidad en sus plataformas. Por eso si no existe ese consentimiento Meta se metería en un lío y podría ser multada por mostrar publicidad a los usuarios sin haber obtenido ese permiso.

De ahí que se ofrezca ahora la posibilidad de contar con una suscripción que no tenga publicidad, por lo que quienes usen el plan gratuito antes tendrán que dar el visto bueno a Meta, que es lo que se persigue al final, y quien no, pues a pagar. Así que es un parche que la empresa va a implementar en los próximos meses en Europa, siempre y cuando los reguladores europeos den su visto bueno al conglomerado de Mark Zuckerberg.

Este plan será exclusivo de Europa, y no se espera que se extienda a otros países, tan siquiera a Estados Unidos. Todo como decimos por las regulaciones europeas, que son las más restrictivas en este aspecto y en todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos de los ciudadanos europeos, que por otro lado no podrán salir de los servidores de las empresas en Europa, otro aspecto que sin duda ha generado mucha fricción entre Meta y las autoridades. No se sabe exactamente cuándo llegará este plan a Europa, pero si ya ha sido presentado a las autoridades, debería ser cuestión de meses que se implemente, quizás a comienzos de 2024.

De todas formas, no es algo extraño, ya que hemos visto como cada vez más redes sociales cuentan con planes de pago, desde Snapchat a Twitter y otros muchos que han apostado por ella para ofrecer funciones exclusivas, que no siempre están necesariamente ligadas a la publicidad.