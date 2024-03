LinkedIn: así puedes evitar que tu perfil se vea desde fuera de la red profesional

LinkedIn es una de las mayores redes de profesionales del mundo a través de ella podemos darnos a conocer en nuestra faceta profesional y ampliar nuestras conexiones. A través de esta podemos encontrar y ser encontrados por otros profesionales. Pero hay una forma de evitar que tu perfil aparezca en las búsquedas en el navegador y sea visto fuera de la propia red, te contamos cómo.

Tu eliges si quieres que tu perfil sea visible o no fuera de LinkedIn

Una forma de conocer a otros profesionales y compartir nuestra experiencia es LinkedIn. La red es usada por muchos profesionales y empresas para encontrar perfiles afines y que puedan encajar, formando una red de profesionales conectados a través de todo el mundo. A través de la app podemos encontrar millones de perfiles interesantes bien realizando búsquedas usando la herramienta de búsqueda, visitando otros perfiles o echando un vistazo a las sugerencias que nos ofrece.

Visibilidad fuera de linkedin | TecnoXplora

Aunque existe otra forma de encontrar un determinado perfil y es con la ayuda del navegador, desde fuera de la propia app. aunque para ello el perfil debe ser visible fuera de la aplicación. Esta opción por defecto está deshabilitada. Por lo que si queremos que cualquier usuario con acceso al buscador pueda encontrarnos sin acceder a LinkedIn pueda hacerlo debemos seguir los siguientes pasos:

Desde la aplicación, accedemos a nuestro perfil seleccionando la opción “ yo”

De este modo accedemos a las opciones de configuración de la aplicación.

A continuación, el este menú debemos elegir “Ajuste y privacidad ”

” Al hacerlo nos encontramos con nuevas opciones entre las que se encuentra “ Visibilidad ”

” Dónde encontramos la opción “búsqueda y visibilidad de tu perfil fuera de LinkedIn”

Debemos seleccionar “visibilidad fuera de LinkedIn”

Por último, pulsa el botón para activar esta opción.

Activarlos supone que nuestra información será visible para usuarios de servicios como Outlook .

. Una vez activado, podemos aplicar una serie de ajustes con los cuales podremos decidir si queremos que se muestre nuestra dirección y teléfono.

Opciones de personalización de Linkedin | TecnoXplora

Otras variables que podemos manejar en este caso son las relativas a quién puede acceder a nuestra información de perfil, si permitimos que sea visible en las aplicaciones de Microsoft. Si queremos que nuestro nombre aparezca en los descubrimientos de perfil a través del número de teléfono. Así como si quieres que sea tu perfil personal o representar a tu empresa entre otros ajustes. una serie de opciones con las que podemos mantener la privacidad de la información que creamos necesaria.

En el caso contrario si no lo hemos habilitado en ningún momento no hará falta hacer nada o si lo hemos activado siempre podemos volver sobre nuestros pasos y volver a ser invisibles a ojos de usuarios no registrados en la app. Sin estar registrados, podremos ver parte de la información que los diferentes usuarios hayan decidido que sea visible. Aunque para tener acceso a la totalidad de servicios que ofrece la app será necesario tener una cuenta de usuario premium. Lo que supone que debemos abonar una suscripción.