Instagram: así puedes guardar una copia de seguridad de tus historias

Instagram es la plataforma que millones de usuarios en todo el mundo usan para guardar sus recuerdos y experiencias, al mismo tiempo que los comparten otros usuarios. Aunque a menudo es conveniente hacer copias de seguridad para evitar que se borren o desaparezcan. Te contamos cómo preservar tus historias, haciendo estas copias.

Guarda tus historias en la copia de seguridad

Aunque pueda parecernos que las historias desaparecen 24 horas después de su publicación, lo cierto es que así pero no para sus propietarios ya que estas se almacenan automáticamente. Si queremos recuperar algunas historias que hemos publicado con anterioridad, solo tenemos que acudir a la sección archivo.

Guardando copia de seguridad de las historias de Instagram | TecnXplora

Si lo que pretendemos es que estás permanezcan visibles por más tiempo y que estén visibles para otros usuarios en cualquier momento, lo más recomendable es agregarlas como destacadas, de manera que siempre estarán ahí para volver a verlas. También podemos conservar imágenes y vídeos de modo sencillo usando para ello el archivo de Historias. Pero si quieres conservar por y para siempre tus publicaciones, lo que no puede faltar son las copias de seguridad de forma automática habilitando la copia de seguridad automática. Algo que podemos hacer siguiendo este procedimiento.

Desde la pestaña de inicio , acciona la cámara deslizando la pantalla hacia la izquierda.

, acciona la cámara deslizando la En la esquina superior derecha encontramos el icono de la rueda dentada que nos da acceso a la configuración.

dentada que nos da acceso a la configuración. Selecciona la primera de las opciones que aparecen “ historia ”.

”. Al hacerlo entramos en nuevo menú repleto de opciones, desliza la pantalla hacia abajo en busca de la opción “ Guardar historia en la galería ”. Pulsa sobre él junto a esta para activarlo.

”. Pulsa sobre él junto a esta para activarlo. De esta forma todas las historias que subas se guardarán de forma automática en la galería de tu teléfono.

También debes hacer copias de seguridad de todos tus datos usando cualquiera de los servicios de almacenamiento en la nube, o de forma física en otros dispositivos como discos duros o memorias externas. Independientemente del tipo de respaldo de seguridad que uses, tendrás la opción de recuperar tus datos.

¿Por qué realizar copias de seguridad? Aunque no suele ser habitual, pueden producirse fallos tanto en la app como en nuestros dispositivos y dejarnos expuestos a la pérdida de datos. Esto mismo les sucedió a miles de usuarios de la red social de Meta que vieron como un error imposibilitaba el acceso a sus historias destacadas. Y por el cual todas las historias afectadas se borrarán de forma automática el próximo mes de julio de 2025. Por lo que si no disponemos de copia de estas no podremos recuperarlas, por lo que lo mejor es aprender y esta experiencia, tomando la iniciativa y guardando una copia de seguridad de nuestras historias y contenidos.

Algo que también debemos aplicar a otras app, así como a nuestros dispositivos en general. Realizar copias de seguridad con cierta frecuencia, como una vez a la semana o al día dependiendo de nuestras necesidades, puede ahorrarnos muchos problemas y sustos, pues siempre tendremos donde recuperar los datos perdidos.