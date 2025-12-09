Cómo las cuentas de adolescente ayudan a tus hijos a usar redes sociales de forma responsable

Vivimos en una sociedad en la que la presencia en redes sociales se ha convertido en imprescindible si queremos ser un miembro activo de estas. La forma en la que nos relacionamos ha cambiado y no podemos aislar a los adolescentes de esta experiencia. Es por ello que, desde desarrolladores como Meta, han reforzado su compromiso con la seguridad juvenil, con una variante centrada en este público dentro de sus redes sociales. Te contamos todo lo que debes saber acerca de estas.

Cuentas sociales para adolescentes promulgadas desde Meta

Esta cuenta con dos importantes redes sociales en todo el mundo, Facebook e Instagram cuentan con miles de usuarios en todo el mundo y nos abren la puerta a una experiencia digital de lo más completa. Por suerte o desgracia, según como cada uno lo vea, nos ha tocado vivir en una época en la que el mundo digital tiene una gran presencia e importancia en nuestras vidas.

Cuenta de Adolescente Instagram | EFE

Es por ello que a muchos padres les preocupa la exposición de sus hijos, algo que, por otro lado, es natural, por los peligros que esto representa. Mantener en una burbuja a nuestros hijos aislados del mundo que les rodea es algo prácticamente imposible. Lo más importante, enfrentarnos a ello, de una forma alternativa, no cerrándose a su uso, pero sí enseñando y acompañando a los menores en su integración en el mundo digital.

Algo en lo que Meta ha contribuido con las cuentas de adolescente, como ha explicado recientemente en el evento “Rumbo compartido: Acompañamiento Digital Familiar”, en el que se dieron cita una serie de expertas y en las que se trataron temas tan importantes como encontrar el equilibrio entre la libertad de exploración digital y la protección, así como el bienestar digital.

Las cuentas de adolescentes se caracterizan principalmente por ir acompañadas de un conjunto de configuraciones predeterminadas y protecciones que se activan de forma automática para garantizar un entorno seguro para los menores de 18 años de aplicaciones como Messenger, Facebook e Instagram. Ofreciendo una experiencia adaptada a la edad, limitando el contrato y el acceso a contenido sensible. Al mismo tiempo que lo hacen de una forma privada y segura.

De manera que de forma predeterminada las cuentas de los adolescentes son privadas, no permitiendo la recepción de mensajes de personas con las que no están conectadas o no les siguen. Al mismo tiempo que tampoco permite que sean etiquetados, mencionados o que hagan remix de sus contenidos. Al tratarse de menores, necesitarán la autorización de los padres o tutores para realizar cambios en la configuración de la aplicación.

Entre estas medidas de protección, también se incluyen el filtrado de contenidos sensibles, así como la protección frente a desnudos o incluso la ocultación de mensajes con contenido o lenguaje potencialmente ofensivo o inapropiado. Además, para evitar la sobreexposición a las redes y hacerlo de una forma saludable, estas cuentas cuentan con medidas para la gestión del tiempo, como los recordatorios de límite diario, establecido en un máximo de 60 minutos al día. Así como la implementación del modo descanso en el que de forma automática se silencian las notificaciones.

Pero lo más importante, es que como padres, tenemos la oportunidad de supervisar la cuenta, comprobando la actividad en la red social, gestionar el tiempo de uso e incluso aprobar los cambios en la aplicación. Aunque no podremos ver el contenido de los chats, ni el historial de búsqueda, respetando así su privacidad.