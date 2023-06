Por fin vas a poder descargar reels en Instagram, y sin herramientas de terceros

Descargar contenidos de las redes sociales es algo tan viejo como estas. Siempre han existido apps y páginas web en las que fácilmente se pueden descargar estos contenidos. Y al final la decisión de muchas de estas redes sociales siempre ha sido la misma, la de permitir que se descarguen esos contenidos, porque de alguna manera o te unes a tu enemigo, o no tienes nada que hacer. Y eso de lo que deben haber pensado en Meta, los propietarios de Instagram, al comprobar que sus usuarios siguen descargando indiscrimnadamente los reels gracias a apps y webs de terceros.

Se podrán descargar los reels, aunque de momento poco a poco

La decisión de Meta no tiene precedentes, y les da a los usuarios de la red social carta blanca para poder descargar en sus dispositivos estos vídeos. Y es algo que sin duda se les pedía a gritos. Ahora bien, lo que ha anunciado Instagram es que se ofrecerá a los creadores elegir si quieren que sus contenidos sean descargables o no. Por lo que no se garantiza que siempre vaya a aparecer ese botón de descarga, que hemos comprobado que se ubicará entre los de copiar enlace y enviar a Messenger.

Y otro detalle, esta nueva característica estará de momento disponible solo en Estados Unidos, algo que no nos debería extrañar, porque es habitual que las redes sociales norteamericanas comiencen sus pruebas o lancen primero sus nuevas características en su territorio, algo que por otro lado tiene todo el sentido. Por tanto, es posible que a lo largo de este año, hacia el final, llegue esta nueva característica a todos los usuarios, también a España.

Y es que Instagram parece haberse dado cuenta de que esta política no le lleva realmente a ningún sitio, y viendo cómo se extienden por su feed los vídeos con logo de TikTok incluido, que sí permite la descarga, está perdiendo cierto terreno en este aspecto. Y eso precisamente es lo que va a hacer Instagram, que va a añadir una marca de agua o un logotipo de la red social a los vídeos descargados por los usuarios, e incluso aparecerá el nombre del usuario, para que cuando esos vídeos se suban a otras redes sociales, conozcamos de su procedencia.

Ahí será cuando Instagram comience a ocupar el lugar que le corresponde en este segmento del vídeo corto, en el que ha estado reinando sin duda alguna TikTok en los últimos años. Así que con esto es probable que empecemos a encontrarnos desde ya vídeos con el logotipo de los reels de Instagram en TikTok y otras redes sociales, ya que no dudamos que la descarga de esos reels va a ser masiva desde hoy. Estaremos atentos para conocer cuándo se van a extender estas novedades a España, esperamos que no dentro de mucho, porque seguro que va a tener muy buena acogida.

Lógicamente, aunque un usuario no permite descargar estos reels, siempre quedará la opción de terceras apps y webs, como ocurre ahora, para descargarlas. Por lo que la situación va a cambiar, pero solo en parte.