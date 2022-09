Estas son las principales estafas que puedes sufrir en TikTok

Las redes sociales no sólo son un espacio donde compartir y visualizar cualquier tipo de contenido, también son utilizadas por los ciberdelincuentes para tratar de engañarnos o robar nuestros datos, por lo que debemos estar siempre muy atentos.

Los peligros que nos puede deparar TikTok

La red más popular del momento puede convertirse en un lugar peligroso si no tomamos ciertas precauciones y estamos muy atentos. Además de encontrar infinidad de vídeos con contenido muy variado, es el campo de acción para conseguir sus objetivos. Son diferentes los métodos que utilizan, desde ESET nos informan de cinco estafas que podemos reconocer en TikTok y te las vamos a contar a continuación.

Uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes es el Phishing, nos hemos acostumbrado a recibir mensajes o correos electrónicos que suplantan la identidad de una compañía verificada. En esta ocasión, recibiremos un mensaje cuyo emisor supuestamente es TikTok, en el que nos ofrecen una insignia verificada, un patrocinio o incluso más seguidores. A través de un enlace nos solicitan nuestros datos. Para poder controlar nuestras cuentas. Para evitar esto, es conveniente activar la verificación en dos pasos, algo que no suele estar activado por defecto.

Es conocido por todos que no todas las cuentas de TikToK corresponden a usuarios reales y que existen cuentas de bots. Sin saber que se trata de este tipo de cuenta mantenemos conversaciones en las que nos piden información sensible o intentan llevarnos a sitios webs en los que intentan robarnos la información o instalar malware. Por lo que debemos sospechar y no suministrar ninguna información. En los últimos días se ha especulado mucho con el entorno de las criptomonedas. Tras su auge y caída la red social se ha convertido en uno de los lugares utilizados por los ciberdelincuentes para generar expectación, por lo que debemos estar muy atentos y no caer en las estafas.

En un intento de robarnos la información, a través de cuentas falsas nos ofrecen la descarga de aplicaciones que son de pago de forma gratuita. Algo que debe hacernos sospechar, ya que lo único que conseguiremos además de poner en peligro la privacidad de nuestra cuenta es que de forma automática se instale malware en nuestros dispositivos. Por último, en la red nos encontramos con perfiles de personajes públicos falsos los cuales son utilizados para promover una estafa. Utilizan la popularidad de estos para tratar de convencernos de que invirtamos en criptomonedas o donemos dinero a una causa benéfica. Pero en realidad se trata de un duplicado del contenido de la cuenta real del personaje.

Hacer la red social mucho más segura está en nuestra mano, hacer uso de la autentificación en dos pasos, no suministrar nunca información sensible, ya sea, usuario y contraseñas o datos bancarios. Debemos tener en cuenta de que sea cual sea la aplicación o servicio que usemos, nunca se dirigirán a nosotros por estos medios, ni nos pedirán nuestras credenciales. Y por supuesto reportar siempre a la red social los vídeos que intentan robar información o que podemos catalogar como Spam.

