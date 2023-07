Elon Musk quiere que X funcione exclusivamente en modo oscuro

La revolución a la que está sometiendo Elon Musk a Twitter no la podíamos imaginar ni los seguidores más radicales del magnate. El cambio de imagen y nombre de la última semana ha pillado a muchos descolocados, que no podían sospechar que el un nombre e imagen tan reconocible como la de Twitter pudiera ser borrada de un plumazo de un día a otro. Y no acaban aquí los cambios, ya que ahora hemos conocido que Musk quiere que la red social solo funcione con modo oscuro, por lo que el modo luminoso o claro que utilizamos a diario pasaría a mejor vida.

¿Por qué el modo oscuro?

Como sabéis, los modos oscuros de las aplicaciones aparecieron y se convirtieron en una función imprescindible precisamente porque nos permitía dos cosas. Por un lado, ahorrar batería en dispositivos con pantallas OLED; y por supuesto para cuidar de nuestra salud ocular, sobre todo cuando utilizamos la red social por las noches y nos rodea la oscuridad. Estos modos, claro y oscuro, se puede activar de manera manual o automática.

Pues bien, los usuarios de Twitter ya no van a tener esa disyuntiva, ya que, según el propio Musk, el modo oscuro será el modo de visualización único y por defecto. Por lo que no volveremos a usar Twitter, o mejor dicho X, con un fondo de pantalla claro. Una vez más ha sido el propio magnate el que ha lanzado la bomba en su cuenta oficial de la red social. Concretamente respondiendo a un usuario, y asegurando que la red solo tendrá modo oscuro en el futuro más cercano.

Por tanto, esto quiere decir que, aunque tu móvil no tenga el modo oscuro activado porque sean horas diurnas o simplemente no le toque, cuando entremos en X veremos cómo el fondo es totalmente negro, de día y de noche. Actualmente además del modo claro y oscuro, hay una tercera variante, que nos muestra el fondo en color azul oscuro, en lugar de negro, algo que puede tener un efecto similar al modo oscuro, pero que tiene una tonalidad levemente más clara.

Así que habrá que ir preparándose para utilizar permanentemente X en modo oscuro, incluso aunque nos rodee mucha luz y sean las 10 de la mañana. Entendemos la elección de Elon Musk, yes que no en vano Twitter ha dejado atrás al pajarito y su color azul para abrazar la letra X en color blanco y adoptar el color negro como corporativo. De esta forma se entienden las intenciones de Musk, aunque seguramente no sean lo más accesibles que podíamos esperar de una red social de tanto calado.

No sabemos exactamente cuándo se impondrá este modo oscuro, pero lo que parece seguro es que ya no hay marcha atrás, y que seguramente X ya esté metida de lleno en convertir en realidad esta nueva idea de Elon Musk, que ha puesto patas arriba una de las redes sociales más populares de mundo en apenas unos meses. Un salto mortal el de Musk de mucho riesgo, al tirar por tierra una de las marcas más reconocibles de la última década.