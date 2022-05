Descubren un fallo que permite hackear tu WhatsApp con una llamada

No cabe duda de que WhatsApp es el gran objetivo de los miles de hackers que a diario buscan la forma de hacerse con nuestros datos más valiosos, ya sea par extorsionarnos o robarnos el dinero con las credenciales. Por eso no es raro comprobar cómo poco a poco siguen apareciendo nuevos métodos para poder hackearnos y hacerse con nuestros datos a través de la app más potente en este aspecto que podemos instalar en nuestro móvil, como es la de mensajería de Meta. Ahora han descubierto un fallo que permitiría a los hackers tomar el control de nuestro WhatsApp con solo una llamada.

Estafa y engaño en una llamada

Así es como los hackers buscan hacerse con el control de nuestra cuenta de WhatsApp. Como suele pasar, no hay un método mágico por el que un hacker pueda tomar el control de nuestro móvil sin que nosotros nos demos cuenta. Pero sí encuentran normalmente la manera de que esto sea más sencillo, para lo cual necesitan nuestra colaboración. Según cuentan desde CloudSEK, han descubierto un método que busca hacerse con el control de una cuenta de WhatsApp. Para ello es necesario que el hacker haga una llamada telefónica a nuestro teléfono, aunque no se especifica si mediante WhatsApp o no.

Una vez entablan conversación con nosotros, nos piden que marquemos un número específico en el teléfono, entendemos que en el teclado de este. Cuando lo hagamos, se cerrará la sesión de WhatsApp de forma inmediata, y perderemos el control total de la cuenta. A partir de ese momento, y antes incluso de que nos demos cuenta, los hackers comenzarán a hacer lo propio con todos los números de nuestra agenda de contactos. El problema de esto es que toma el control de nuestra cuenta, y también de las que pueda aprovechar de esos contactos.

Y una vez que lo hace exige dinero a las víctimas para que estas puedan recuperar su cuenta de nuevo. Para hacernos una idea, los números que utilizan los hackers para intentar engañarnos empiezan por “67” o por “405” por lo que si alguna vez vemos una llamada que comience por ellos, ya de por sí deberíamos evitar responder, pero en este caso debemos sí o sí evitar interactuar con el teléfono y no responder a la llamada. Este tipo de estafas están siendo utilizadas por los hackers para robar criptomonedas de monederos asociados a WhatsApp, o incluso tomando el control de una cuenta de negocios para hacer cargos a los clientes por pedidos o productos inexistentes.

La forma de evitar este tipo de estafas es el sentido común. Primero evitando responder llamadas de números de teléfono que no solo no conozcamos, sino que además tengan una numeración extraña. Y en segundo lugar activar la verificación en dos pasos de nuestra cuenta, de esta forma será imposible para los hackers hacerse con el control, ya que no tendrá acceso a los datos que envíe Meta para recuperar la cuenta. Y como siempre, el sentido común, que precisamente es el menos común de los sentidos.