¿Cómo reiniciar el algoritmo de TikTok o Instagram?

Seguro que alguna vez te hayas preguntado cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. En el caso de Instagram y TikTok, el contenido que te va apareciendo está influenciado por las publicaciones con las que más interactúas. De esta forma, las publicaciones o vídeos que te vayan apareciendo guardarán relación y serán similares con aquellas cuentas que sigues o buscas. Lo que se pretende con este algoritmo, es mejorar tu experiencia, de modo que puedas disfrutar en función de tu actividad. Aunque el algoritmo sea una pieza clave, cabe la posibilidad de que quieras reiniciarlo.

Aunque por el momento no es posible reiniciar el algoritmo de forma directa ni en Instagram ni en TikTok, sí que existen algunos métodos que podemos tener en cuenta para personalizar el contenido que queremos que nos aparezca en pantalla.

Así puedes personalizar el contenido que te aparece en Instagram y TikTok

En el caso de TikTok, una de las cosas más interesantes que puedes hacer para decidir qué tipo de contenido no quieres que te vuelva a aparecer, es presionar en la opción "No me interesa". Para hacer esto, simplemente tienes que pulsar en la flecha que apunta hacia la derecha y pulsar en esta opción cuando encuentres un clip cuyo contenido no te interese.

Pulsa la opción de "No me interesa" cuando te aparezcan clips cuyo contenido no quieras ver

De esta forma, el algoritmo dejará de mostrarte vídeos parecidos a éste. Si por el contrario estás interesado en que ciertos vídeos aparezcan de forma más frecuente en tu feed, solo tendrás que llevar a cabo una acción tan simple como dar doble tap, "me gusta" o compartirlo con otras personas.

Por su parte, en Instagram ocurre algo parecido. Si entras en la lupa, podrás seleccionar el contenido que quieres dejar de ver. Después, en los tres puntos verticales, haz clic en “No me interesa”. A medida que actualices la lupa, refrescando y volviendo a realizar el mismo truco, te darás cuenta que todo el contenido relacionado ha desaparecido.

