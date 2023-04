Cómo hacer que los mensajes de WhatsApp Web carguen más rápido

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada a nivel mundial. De hecho, tras el éxito que tuvo sacó la edición web y se ha convertido en la mejor solución para aquellas personas que quieren usar la herramienta de servicio de mensajería sin necesidad de depender frecuentemente del móvil. Este formato depende de la nube, por esta razón, en ocasiones no siempre cargan los mensajes rápidamente e incluso puede resultar desesperante.

Sin embargo, a partir de ahora dejarás de preocuparte porque existe un truco que puede solucionar este problema rápidamente. Lo primero que debes saber es que los datos que se transfieren a la nube son los mensajes más recientes, por lo que este problema lo suelen provocar los mensajes más antiguos.

Cómo evitar que la versión web de WhatsApp se ralentice

Para poder evitar la ralentización de la aparición de los mensajes en el chat que desees, lo que debes hacer es enviar un mensaje desde el móvil a esa misma conversación. Puedes poner un símbolo, un emoji o cualquier palabra que quieras compartir porque harán que el chat se refresque y aparezca el mensaje en la versión web.

Tres iPhone con WhatsApp | Foto de Daniel Romero en Unsplash

Sin embargo, si prefieres que la otra persona no lo sepa y no quieres enviar ningún mensaje adicional para refrescar la conversación, será necesario eliminar los archivos multimedia que realmente no necesites. Para ello, debes entrar a WhatsApp desde tu dispositivo móvil y eliminar las conversaciones de gran tamaño o eliminar el contenido multimedia desde los 'Ajustes de WhatsApp' y posteriormente, 'Administrar Almacenamiento'. Tendrás que seleccionar los archivos que desees eliminar y pulsar en 'Eliminar para siempre'.

En el caso de Android, podrás hacerlo desde los 'Ajustes' de tu dispositivo. Deberás borrar el caché, por lo que, para ello, debes entrar en 'Ajustes', 'Aplicaciones' y a continuación 'Ver las aplicaciones'. Busca y selecciona la aplicación de 'WhatsApp' y pincha en 'Borrar caché'. Una vez que sigas los pasos mencionados, conseguirás que tus mensajes aparezcan lo más rápido posible en la versión web.