Cómo descargar vídeos de BlueSky, la red social del creador de Twitter

X es uno de los foros de discusión con más usuarios en todo el mundo. Pero desde la llegada de Elon Musk ha sufrido una serie de cambios que no han gustado a muchos de sus usuarios. Como alternativa a la app propiedad del que es también propietario de Tesla, tenemos BlueSky. Unas apps que comparte creador con Twitter, en la que podemos encontrar del mismo modo gran cantidad de contenidos e incluso vídeo. Te contamos cómo descargarlos.

Descarga los vídeos de BlueSky

Aunque por el momento no cuenta con tantos usuarios como sus predecesoras esta red social funciona de un modo similar al de la desaparecida Twitter y la actual X, pero salvando las distancias. A través de sus publicaciones podemos expresar nuestras opiniones, comentar las de otras, compartirlas e incluso ver y descargar los vídeos que otros usuarios han colgado. A menudo este contenido desaparece, porque los propios usuarios deciden borrarlos, el caso es que queramos tener siempre acceso a determinados vídeos y conservarlos, la única forma de hacerlos es descargarlo desde Bluesky.

Descargando vídeos de BlueSky | TecnoXplora

Aunque es algo que no podemos hacer directamente, ya que por el momento desde la propia app no tenemos esta opción. Aunque siempre podemos optar por este sencillo truco que nos permite guardar los vídeos en nuestros dispositivos. Esta no es otra cosa que una web a través de la cual, b en el lugar habilitado para ello. En esta ocasión se trata de blueskyvideodownloader, a la que podemos acceder desde el navegador de Internet. Lo que nos permitirá hacerlo sin instalar nada.

En primer lugar, desde Bluesky localiza el video que quieres descargar.

que quieres descargar. Copia la URL del vídeo en cuestión.

del vídeo en cuestión. Una vez obtenemos el enlace, vamos a la web anterior y pegamos la URL , y pulsamos el botón descargar para iniciar el procedimiento.

, y pulsamos el para iniciar el procedimiento. Podemos elegir la ruta en la que queremos que se almacene

en la que queremos que se almacene De este modo obtendremos una copia del video. El tiempo de descarga dependerá en parte del tamaño del archivo y de la velocidad de nuestra conexión.

Una vez completada la descarga encontraremos el vídeo en la ubicación que hemos seleccionado anteriormente.

Recordemos que también podemos descargar los videos en X aunque para poder hacer uso de una extensión, y del mismo modo, debemos localizar el Port y pulsar el botón de descarga. En este caso podemos seleccionar la resolución con la que lo queremos descargar. De esta manera, aunque el propietario del mismo decida eliminarlo de la red social, siempre lo tendremos a nuestra disposición. Aunque debemos recordar que, si estos no son de nuestra propiedad, si queremos volver a publicarlos, debemos atribuir la autoría a su propietario.

Podemos descargar todos los vídeos que queramos siempre y cuando tengamos capacidad en nuestros dispositivos para albergarlos. De los archivos multimedia que podemos almacenar, los vídeos suelen ser los que más ocupan, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de descargar y guardar estos.