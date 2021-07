Cómo bloquear a un usuario en Instagram sin que lo sepa

Bloquear un perfil en Instagram es un proceso sencillo que puedes llevar a cabo si un usuario te está molestando o si no te gusta su contenido. Para hacerlo, sigue los pasos que te mostramos en el vídeo.

En primer lugar, entra en la aplicación de Instagram desde tu móvil. En la pestaña de búsqueda, escribe el nombre del usuario al que quieras bloquear y entra en su perfil. Busca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona la opción “bloquear”. De esta forma, ese usuario quedará bloqueado sin que Instagram se lo notifique.

Bloquear a una persona en Instagram implica que ese usuario ya no podrá buscar tu perfil porque le aparecerá como “No encontrado”. No verá tus publicaciones, historias y tampoco podrá mandarte mensajes directos. De la misma forma, tú tampoco podrás ver su perfil ni publicaciones.

Si en algún momento decides desbloquear a esa persona, el proceso es igual de sencillo. Acude a tu perfil de Instagram y busca la opción “Configuración”. Después selecciona “Privacidad” y dentro de esta categoría encontrarás el botón “Usuarios bloqueados”. Se te abrirá una página con una lista de usuarios a los que has bloqueado. Sólo deberás pulsar la opción “Desbloquear” sobre el nombre de la persona que quieras y ya podrás volver a interactuar con ese perfil.

Otras opciones aparte del bloqueo

Bloquear a un usuario en Instagram no es la única forma de dejar de ver el contenido que sube una persona a esta red social. Existen también las siguientes opciones:

Silenciar : dejarás de ver las publicaciones de una persona cuando las sube, pero sí podrás verlas si accedes a su perfil. Sin embargo, ese usuario sí podrá seguir viendo todas tus publicaciones y continuaréis siendo seguidores mutuos.

Restringir : mediante la restricción a un usuario en Instagram lograrás que esa persona no pueda interactuar con tu cuenta. No se te notificarán sus mensajes ni sus comentarios en tus publicaciones pero sí podrá seguir visitando tu perfil.

Eliminar un seguidor: si quieres que una persona deje de ser seguidor tuyo puedes optar por eliminarlo. De esta forma, ese usuario dejará de ver tu contenido aunque podría volver a enviarte una petición de amistad.

