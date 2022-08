WhatsApp: tus mensajes en grupos ya no estarán a salvo de los administradores

Los grupos son una de las formas más populares de usar WhatsApp. Mantenemos grupos con muchas personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudios, y en todos ellos siempre hay alguien que lleva la voz cantante, que decide por nosotros muchas cosas, como son los administradores de los grupos. Y ahora parece que van a ser más plenipotenciarios que nunca, eso es al menos lo que hemos conocido en base a las versiones beta de la aplicación.

Borrar mensajes para todos

La posibilidad de borrar un mensaje dentro de un chat para todos los integrantes de este es algo que lleva disponible ya muchos meses e incluso años entre nosotros. Esto nos permite borrar un mensaje que se ha enviado por error, y no solo se borra de nuestro chat, sino también del emisor del mensaje, vamos, que desaparece también de su móvil. Pero lo que no era posible hasta ahora en un grupo era que el administrador pudiera borrar cualquier mensaje de forma permanente y para todos.

Vamos, poder eliminar mensajes de manera directa y que desaparezcan del chat de todos los integrantes del grupo. Eso ya es posible para algunos usuarios de la beta de WhatsApp, que se están topando por fin con la posibilidad de borrar los mensajes permanentemente para todos en un grupo. Esto lo muestra el medio gracias a una app, donde se puede ver una ventana emergente, que viene a decir lo siguiente “Como administrador, estás borrando un mensaje para todos en este chat, ellos verán que has borrado el mensaje”

Por lo que ya existe la posibilidad de borrar el mensaje para todos, aunque hay que ser conscientes de que todos los demás integrantes del grupo serán capaces de saber que el mensaje se ha borrado, ya que aparecerá una notificación donde se mostrará este mensaje. La función ha llegado de momento a la versión 2.22.17.12 de la beta de WhatsApp para Android. De momento son solo algunos usuarios de la beta los que están accediendo a la nueva función, por lo que tan siquiera tener esta condición nos garantiza el poder acceder a esta funcionalidad.

Existe una manera de saber si ya tienes esta función disponible, siempre y cuando cuentes con la beta de WhatsApp instalada en tu móvil. Ya que será necesario que seamos administradores de un grupo. Si es así, una vez que entremos en el grupo y pulsemos sobre un mensaje, podremos pulsarlo para poder borrarlo. Si aparece la opción “Borrar para todos” será posible entonces hacerlo, y por tanto tendremos ya esta nueva funcionalidad disponible.

Esto quiere decir que, en el futuro, cuando la opción llegue a todos, si no somos administradores de un grupo no vamos a poder mantener a salvo los mensajes, ya que dependerá de la voluntad del administrador que este se borre para todos o no. No obstante, cuando lo haga, lo sabremos, por lo mismo que os comentábamos acerca de la notificación que se nos enviará. Seguro que es una función que genera ciertos problemas de convivencia en el futuro dentro de los grupos, y ciertas luchas de poder.

