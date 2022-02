Así será el nuevo botón de 'No me gusta' de Twitter

Actualmente en Twitter los usuarios pueden comentar un tuit, retuitearlo, darle un 'me gusta' o compartirlo. Sin embargo, entre las novedades que va a implantar esta red social se encuentra el botón 'No me gusta', de momento solo lo han podido probar algunos usuarios seleccionados de iOS, pero la idea es que poco a poco se vaya implementando para todos los consumidores de esta plataforma y de cualquier sistema operativo.

¿Cómo funciona el botón 'no me gusta'?

Aunque le llamemos botón 'No me gusta', Twitter quiere dejar claro que este botón no es exactamente un botón de 'dislike' lo considera más un 'voto negativo'.

Este nuevo botón está representado como una flecha hacia abajo y aparecerá cada vez que quieras reaccionar a un tuit, ya que solo se podrán agregar a comentarios y respuestas, sin embargo, esta opinión negativa no será visible para el autor del tuit principal, aunque si lo será para Twitter que usará este botón para destacar en menor medida los contenidos con más 'votos negativos'. Aunque tampoco cambiará o afectará al orden de las respuestas de un tuit.

De esta forma Twitter podrá saber con mayor certeza el contenido que quieren ver los usuarios.

En una de sus últimas actualizaciones, la plataforma de soporte del pájaro azul destaca que durante los meses que han estado testeando este nuevo botón de ‘votos negativos’ han aprendido mucho sobre los comentarios que los usuarios no consideran relevantes y que pronto se expandirá tanto en el uso de la app vía web y al resto de usuarios de iOS y Android.

Otras novedades de Twitter

La red social también sigue desarrollando variaciones como la opción de poder reproducir vídeos y audios a diferentes velocidades o mejorar los mensajes directos (DM).

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo obtener el verificado de Twitter