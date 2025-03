Así puedes controlar TikTok o Instagram con gestos y sin tocar tu móvil

Controlar nuestro móvil sin ni siquiera tocar la pantalla es posible. Gracias a los gestos que incluyen algunos fabricantes. De manera que podemos controlar incluso las redes sociales como si fuéramos un Jedi, con la ayuda de la fuerza y moviendo nuestras manos, te contamos cómo.

Controla tus redes sociales sin tocar la pantalla

A lo largo del día pasamos un tiempo considerable en redes sociales como TikTok o Instagram, sus inagotables contenidos. Nos mantienen entretenidos durante horas, repitiendo una y otra vez el mismo gesto para pasar los contenidos o volver al anterior. Con esta función que nos ofrece el fabricante Oppo, no tendrás siquiera que tocar la pantalla. Una de las funcionalidades que incluye el recién llegado Oppo 13 es el desplazamiento en el aire. Una serie de gestos con los que podemos deslizar la pantalla de nuestro móvil hacia arriba o hacia abajo para pasar el contenido. Algo muy útil para controlar las redes sociales, sobre todo si no queremos o no podemos tocar la pantalla.

Activando los desplazamientos en el aire | TecnoXplora

Para poder hacer uso de esta interesante funcionalidad lo primero que debemos hacer es activarla. Para ello accedemos a la los ajustes del teléfono y seguimos los siguientes pasos:

del teléfono y seguimos los siguientes pasos: Desde los ajustes, selecciona la opción “ajustes adicionales”

En el nuevo menú al que tenemos accesos, pulsa sobre “gestos y movimientos”

De nuevo deslízate por el menú en busca del apartado “ gestos en el aire”

Ahora solo queda asignar las aplicaciones que son compatibles con esta opción, como son las diferentes redes sociales, como por ejemplo Instagram y TikTok.

Para saber cómo funcionan estos gestos, pulsa sobre “aprender gestos”

Para deslizar las páginas hacia arriba , solo será necesario colocar el dorso de la mano a una distancia aproximada entre 20 y 40 cm separada de la cámara frontal . Coloca las puntas de los dedos hacia abajo.

, solo será necesario colocar el dorso de la mano a una distancia aproximada entre . Coloca Si cumplimos con los requisitos, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla. Ahora levanta la palma de la mano para deslizar la pantalla hacia arriba.

Del mismo modo, podemos deslizar el contenido en el sentido contrario, hacia abajo. Esta vez, colocamos la mano de la misma manera, pero esta vez con las puntas de los dedos hacia arriba. Al igual que con el gesto anterior, en la parte superior aparece un mensaje. Ahora es el momento de bajar la palma de la mano. De este modo veremos como la pantalla se desliza hacia abajo.

Los gestos se han convertido en una de las mejores funciones si lo que buscamos es mejorar la experiencia de usuario, estos permiten una mayor movilidad y agilidad a la hora de movernos por los menús. Son muchos más rápidos si los comparamos con los botones, con lo que conseguimos un acceso más directo y fluido a las funciones clave. Algo que podemos comprobar si deslizamos desde los bordes para acceder al menú de las aplicaciones. O si lo hacemos desde la parte superior o inferior de la pantalla, para desplegar la barra de notificaciones o las aplicaciones abiertas, respectivamente.