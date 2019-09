La verdad que este año Xiaomi está desconcertando a muchos con el lanzamiento masivo de móviles de la gama media. No solo este año llevamos ya hasta cuatro modelos de gama media adicionales al Xiaomi Mi 9. Sino que también hemos conocido en la primavera los Redmi Note 7 y el Xiaomi Mi A3. Por lo tanto hay una concentración importante de móviles en esta franja de la gama media que ahora se ve aún más saturada por un móvil que ha llegado hoy a España de manera oficial, y que sin duda ha sido una sorpresa agradable. Se trata del Xiaomi Redmi Note 8 Pro, que nos ofrece una ficha técnica bastante potente a un precio contenido.

Precio, disponibilidad y características del Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Estamos ante uno de la gama media más potentes de Xiaomi, pero que sobre todo destaca por contar con una gran cámara de fotos cuádruple con un sensor de 64 megapíxeles, el primer móvil que integra un sensor de este tamaño, que ha sido fabricado por Samsung. Así que partiendo de esta base, no estamos ante un Redmi Note más, de hecho este año Xiaomi no había lanzado el Redmi Note 7 Pro en España, lo que le da sentido al lanzamiento de este modelo ahora y no del Redmi 8 a secas, al menos de momento. Pues bien, llega a España en dos versiones, una con almacenamiento interno de 64GB que tiene un precio de 249 euros, y otra de 128GB que cuesta 269 euros. Durante las primeras horas se podrá comprar la versión de 64GB por solo 229 euros, un precio más que competitivo.

Un precio por el que vamos a disfrutar de un móvil de gama media Premium, por el que otros fabricantes podrían pedirnos perfectamente el doble de dinero para contar con las mismas características. El Xiaomi Redmi Note 8 Pro cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas con resolución Full HD+, mientras que el procesador es de MediaTek, pero no uno cualquiera, sino el potente Helio G90T, un procesador diseñado incluso para un rendimiento tan exigente como el del gaming. Sin duda la estrella es su cámara trasera cuádruple, que nos ofrece el primer sensor de 64 megapíxeles que llega al mercado. Viene acompañado además de tres sensores de 8 megapíxeles, 2 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles que es un sensor de profundidad.

En la parte delantera cuenta con un sensor de 20 megapíxeles, que se aloja en un notch en forma de gota de agua. La batería también es una de las más grandes que podemos encontrar en la gama media, ya que cuenta con 4500mAh, y es compatible con carga rápida de 18W. También ofrece lector de huellas en la parte trasera, bluetooth 5, y muy importante, conectividad NFC para poder realizar pagos móviles. Un nuevo Redmi Note 8 Pro que viene incluso a plantar cara a los Xiaomi Mi 9 de gama media, y que deja en entredicho al reciente Xiaomi Mi A3, un móvil que con la llegada de este Redmi Note 8 Pro queda bastante desfasado tras haber llegado a España este verano.