El nuevo BOOX Go 10.3 llega a España: una tableta de tinta Android con diseño ultrafino

El fabricante de tabletas y dispositivos móviles de pantalla de tinta electrónica BOOX, ha lanzado en nuestro país un nuevo modelo de grandes dimensiones. Y es que esta nueva tableta nos ofrece una combinación de características que hacen de ella un dispositivo mucho más completo que los tradicionales lectores de ebook. Aquí se aprovecha la pantalla al máximo al contar con Android como sistema operativo, y por tanto con acceso a miles de apps para darle un uso completamente diferente.

Precio y disponibilidad

Llega en dos versiones a nuestro país, la básica tiene una pantalla sin luz frontal, pero que tiene solo 4,6 mm de perfil, y tiene un precio de 419,99 euros. Por otro lado, el modelo Lumi ofrece luz frontal ajustable, y tiene un precio de 449,99 euros.

BOOX Go 10.3 | BOOX

Ficha técnica de los nuevos BOOX Go 10.3

Sin duda el aspecto más destacado de esta tableta es su gran pantalla de 10,3 pulgadas, que la hace perfecta para leer no solo libros, sino revistas o periódicos, sobre todo sus ediciones impresas, que con estas pantallas parecen papel auténtico. Esta pantalla tiene tecnología eInk Carta 1200. Con una resolución de 300 ppp, estos dispositivos ofrecen una nitidez comparable a la del papel físico, permitiendo una lectura cómoda incluso de tipografías pequeñas o diagramas complejos.

Como decíamos, el modelo Lumi incorpora por primera vez en esta gama una iluminación frontal regulable de doble tono. Este sistema permite al usuario alternar entre una luz blanca fría para entornos de trabajo diurnos y una luz ámbar cálida para la lectura nocturna, protegiendo los ciclos circadianos. El modelo estándar sin embargo prescinde de esa iluminación, pero a cambio tiene un grosor más delgado.

Cuenta con un procesador Qualcomm de ocho núcleos y 4 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno de 64 GB permite almacenar miles de documentos, siendo compatible con 26 formatos de archivos diferentes. Además, la aplicación nativa NeoReader ha sido optimizada para ofrecer una gestión de PDFs y anotaciones mucho más ágil que en versiones previas.

El modelo estándar tiene un grosor de tan solo 4,6 mm, mientras que la versión Lumi apenas sube a los 4,8 mm. Con un peso de 365 gramos, son dispositivos diseñados para no sentirlos en la mochila o bolsa. Pese a este perfil tan delgado, integran una batería de 3.700 mAh, lo que gracias a la eficiencia de la tinta electrónica, garantiza semanas de uso con una sola carga, incluso teniendo en cuenta que funciona con Android.

Lo mejor sin duda es el tacto de papel de la pantalla, y del lápiz que funciona con ella. Viene con el lápiz stylus InkSense Plus. Este lápiz soporta 4.096 niveles de presión y cuenta con reconocimiento de inclinación, lo que, sumado a la textura de la pantalla, emula la fricción del bolígrafo sobre el papel. El software incluye herramientas digitales avanzadas como la selección por lazo, inserción de capas y etiquetas inteligentes para organizar sesiones de brainstorming.