Trucos para ahorrar espacio en tu teléfono móvil

El almacenamiento interno es una de las principales preocupaciones de los usuarios, que siempre estamos mirando de reojo a lo que nos queda libre para calcular si podemos hacer alguna descarga o instalar una app nueva. Normalmente podemos hacer determinados cambios en nuestros hábitos de uso que nos permitirán contar con espacio extra cada determinado tiempo en nuestro móvil. Algunos de ellos son de sentido común, pero se nos olvidan más veces de la que nos gustaría. Vamos a hacer repaso a esas medidas necesarias para darle un respiro al almacenamiento del móvil.

Consejos para liberar espacio en el móvil | Pixabay

Elimina los datos que generan las aplicaciones

Las apps van generando con el tiempo una serie de archivos, como la cache, que van ocupando espacio en el terminal. Esta información no es imprescindible, por ejemplo en el caso de Spotify, cada canción que escuchas guarda una copia en el móvil para que la próxima vez no tengas que descargarla de nuevo. Esto puede llegar a generar varios gigas de archivos que podemos eliminar desde las propiedades de la app, borrando los datos de la aplicación. A veces también pueden borrarse los datos de identificación en la app, pero basta con introducirlos de nuevo una vez.

Utiliza la nube para descargar espacio

Apps como Google Fotos son capaces de liberar mucho espacio del almacenamiento del móvil. Para ello cuentan con funciones como la de "liberar espacio" que permite borrar las fotos de nuestro almacenamiento que ya cuentan con una copia de seguridad en la nube. Este es el método más efectivo, porque podemos llegar a borrar de una vez 10, 15 o 20 gigas de datos. Lo mismo ocurre con iCloud en los iPhone, o con otros servicios de almacenamiento en la nube, como Amazon Prime Fotos, que también cuentan con este tipo de herramientas para liberar espacio.

Descarga una app específica para liberar espacio

En Android podemos recurrir a una app de Google, que se llama Files, y está dedicada a liberar espacio en nuestro móvil. Gracias a ella podemos de un vistazo comprobar cuánto espacio nos queda disponible, y todas las opciones que tenemos disponibles para poder liberar espacio del terminal. Incluso es capaz de detectar memes almacenados para borrarlos todos de un plumazo, o mucha de la basura que nos llega diariamente a WhatsApp, y que no solemos borrar.

Para un momento y repasa tu cajón de aplicaciones

Parece obvio, pero muchas veces no nos paramos a pensar que hay muchas apps instaladas que normalmente no utilizamos y están ocupando un espacio valioso en el smartphone. Haz un pequeño repaso de ellas, y te darás cuenta que te sobran más de la mitad, eso como mínimo, ya que la mayoría de las aplicaciones que tenemos instaladas no solemos utilizarlas.

Averigua qué apps ocupan más espacio

En el caso de repasar el cajón de aplicaciones, lo mejor será conocer cuánto pesan cada una de estas apps, para ir priorizando en su borrado. Para ello debemos entrar en los ajustes del sistema, almacenamiento, y ahí podrás ver en la parte inferior el peso de cada una de las apps. En el caso del iPhone podemos hacerlo a través de Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. De esta manera sabremos qué apps ocupan más espacio y cuales menos, así como lo que ocupan otros elementos, como fotos vídeos o documentos.