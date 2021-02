Tres móviles baratos con NFC para pagar en cualquier tienda

La pandemia ha acelerado la adopción de los pagos móviles. Hasta hace no mucho era algo prácticamente reservado solo a Geeks y “frikis” de la tecnología que llevaban la conectividad NFC en sus móviles de última generación. Pero la adopción de medidas anti COVID como la de fomentar los pagos móviles, sin contacto en las tiendas, ha llevado a muchas personas a descubrir que no solo es algo seguro, sino mucho más sencillo pagar con el teléfono o con el reloj cuando vamos a un establecimiento. Y contar con la conectividad NFC ya no es algo caro, porque hay móviles bastante económicos que nos permiten disfrutar de esa conectividad.

NFC, la clave para los pagos móviles

Que un móvil cuente con la conectividad NFC es el requisito indispensable para poder sustituir nuestras tarjetas bancarias por nuestro teléfono. Gracias a esta conectividad se pueden emular las mismas informaciones de seguridad que tienen los chips NFC de las diferentes tarjetas contactless, y por tanto pagar con el mismo móvil desde diferentes cuentas. Esta conectividad se denomina así como abreviatura de (Near Field Communications) que no es otra cosa que una conectividad que se activa a pocos centímetros de distancia de otro chip NFC, en este caso el de la pasarela de pago de cada establecimiento. Aquí os dejamos tres móviles baratos que la equipan.

Redmi Note 9 | Xiaomi

Móviles económicos con NFC

Hoy os traemos tres teléfonos de primeras marcas que tienen un precio realmente atractivo, y con los que desde el primer minuto podemos hacer pagos móviles, ya sea mediante la app de pagos móviles de vuestro banco, o de la de Google Pay. Pues bien, el primero de ellos es el Samsung Galaxy A21s, un teléfono que cuenta con NFC y con el que podemos pagar en cualquier establecimiento en el que podamos hacerlo con tarjetas. Tiene una gran pantalla de 6.5 pulgadas, un procesador Exynos 850, así como una cuádruple y una batería de 5000mAh y alta capacidad, su precio es inferior a los 170 euros.

Samsung Galaxy A21s | Samsung

Otro de los terminales con esta conectividad es un clásico de la gama media, uno de sus súper ventas. Hablamos del Redmi Note 9, que además de NFC tiene una pantalla igual de grande que el Samsung, pero en este caso Full HD+. Su cámara es cuádruple, tiene un potente procesador Helio G85 de MediaTek y también presume de batería de 5020mAh, vamos que lo tiene todo y además podemos pagar con él. Su precio ahora es inferior a los 160 euros. El último de los tres, y no por ello peor, es el TCL 10L. Esta marca china es uno de los principales fabricantes de pantallas de todo el planeta, y eso se nota en su panel NXTVISION de 6.53 pulgadas, que también tiene resolución Full HD+.

TCL 10L | TCL

Además de contar con NFC para poder pagar en tiendas, cuenta con un potente Snapdragon 665 como procesador. La cámara de fotos es cuádruple, con sensor principal de 48 megapíxeles. La batería tiene algo menos de capacidad, siendo de 4000mAh, aunque es más que suficiente. Un móvil sobrado en todos los aspectos que además es el más barato de los tres, porque su precio es inferior a los 150 euros.

*Los precios de estos móviles son orientativos en el momento de su presentación, y pueden fluctuar con el tiempo.