El POCO X8 Pro se sumará también a las baterías gigantes

El fabricante chino Xiaomi es muy dado a lanzar un mismo dispositivo en diferentes mercados y bajo marcas distintas. Es habitual ver cómo Redmi y POCO se reparten habitualmente la gama media, la primera liderando en China, y la segunda a nivel global, algo que van a hacer una vez más como vuelven a confirmar nuevas informaciones de estos dispositivos, que se lanzan en ambos países bajo esas dos enseñas diferentes. En este caso, hablamos del Redmi Turbo 5, que se convertirá en breve en el POCO X8 Pro. Ninguno ha sido lanzado todavía, pero desde luego parece que puesta de largo está cada vez más cerca, y como hemos conocido, también abonados a las grandes baterías.

Más detalles de los próximos gama alta de POCO y Redmi

Ha sido el prestigioso filtrador Digital Chat Station el que ha desvelado los detalles sobre el futuro teléfono de ambos fabricantes. Concretamente, ha avanzado que contarán con una pantalla mejor que la de sus predecesores, ya que esta contará con un panel LCD LTPS, que ofrece una imagen más nítida respecto de las pantallas más habituales en estos dispositivos. Además, esta tendría una capacidad de 6,6 pulgadas, así como una resolución de 1.5K.

Su diseño cuenta con esquinas redondeadas, así como un marco de metal que le dará un aspecto más premium al conjunto. REspecto del rendimiento, serán unos teléfonos muy potentes, ya que contarán con el procesador MediaTek Dimensity 8500, que además de 5G, ofrece un gran rendimiento, un escalón por debajo del que nos ofrece el chip más poderoso de la marca, el 9400+, pero que es igualmente muy potente. Se trata de un procesador de 4 nm, por lo que su diseño es de última generación, lo que se nota en una mayor eficiencia de rendimiento y térmica.

Una vez más, la estrella será la batería, porque serán de los móviles de gama media premium mejor equipados en este área tan importante. Tanto es así que llegarán con capacidades de 7000 mAh, un 20% más de lo habitual en este tipo de teléfonos de gama media, por lo que garantizarán una mayor autonomía. La carga podría contar con una potencia elevada de 90 W, Por tanto, como estamos comprobando, serían modelos muy potentes, que se moverían en esa fina línea que separa la gama media de la alta, y que seguramente rebase en muchos aspectos de su ficha técnica.

Sobre el lanzamiento de estos nuevos teléfonos, no se sabe mucho, pero si tenemos en cuenta que los POCO X7 Pro y X6 Pro se lanzaron en enero de 2024 y 2023 respectivamente, deberíamos esperar que este nuevo X8 Pro se lance a comienzos de 2026, como el Redmi Turbo 5, que lo hará en China. Eso sí, ya no nos sorprende nada, y no hay que descartar nunca un adelanto de la fecha de presentación.