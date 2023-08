Así será la tableta más barata de Samsung

Se acerca la vuelta al cole y el trabajo, y poco a poco se va notando una reactivación del mercado de las tabletas. Y es que en los últimos días no solo estamos conociendo nuevas tabletas, sino que también se están filtrando modelos que se lanzarán dentro de muy poco. Además de la Galaxy Tab S9 FE que se acaba de filtrar, ahora conocemos nuevas informaciones de la que será tableta más barata de Samsung. Será la Galaxy Tab A9, y ya conocemos nuevos detalles sobre ella.

Ya estaba tardando

La realidad es que los usuarios de Samsung esperaban esta tableta desde hace tiempo, ya que el anterior modelo se lanzó hace ahora dos años, y por tanto ha pasado más tiempo del esperado inicialmente para la llegada de una nueva generación. Y un buen síntoma de que está a la vuelta de la esquina es que la tableta de Samsung acaba de pasar por la FCC, una certificación esencial para poder comercializar cualquier tableta o dispositivo electrónico.

Esta ha pasado como la SM-X115, y ha desvelado las dimensiones de la tableta, que son de 210,7mm x 124,7mm. También se sabe que es una tableta que cuenta con una batería de 5100mAh, que como vemos es más o menos igual de grande que las que montan la mayoría de móviles de gama media del mercado, quizás algo pequeña para una pantalla netamente más grande que la de estos smartphones.

Según las informaciones filtradas, esta tendría una pantalla de 8,7 pulgadas. Otros aspectos conocidos en la certificación, y no por ello inesperados, tenemos una ranura de tarjetas microSD para aumentar la capacidad de almacenamiento, mientras que tendrá también un conector USB tipo C, otro minijack de 3,5mm, así como Bluetooth 5.0, GPS e incluso una versión con conectividad móvil LTE. De momento no hay muchas más informaciones acerca de la nueva versión de la tableta.

Un modelo más compacto

Lo llamativo de esta nueva tableta es que sería bastante más pequeña que su predecesora, algo que se puede intuir por las dimensiones que hemos visto filtradas. Es que mientras se espera una pantalla de 8,7 pulgadas para este nuevo modelo, la generación anterior tenía un tamaño de 10,5 pulgadas, pero a su vez la versión anterior a esa tenía una pantalla de 8 pulgadas. Sea como fuere, parece que este modelo sería mucho más compacto, y por tanto tendría sentido que contara con una batería de poco más de 5000mA.

Vistas las características del modelo de 2021, podríamos esperar además de una pantalla más pequeña un procesador diferente, dejando de lado el Unisoc, y pasando a un Exynos probablemente. También podríamos esperar una cámara de más calidad, con sensor de 13 megapíxeles detrás. Y por supuesto, siempre serán de agradecer las mejoras en el diseño. Y en este aspecto podríamos ver una tableta con una pantalla de bordes más delgados, que también pudieran explicar este tamaño más pequeño, sin renunciar a una pantalla algo más grande y cercana a las 9 pulgadas. Una tableta que debería llegar al mercado con un precio de entre 150 y 200 euros, quizás a finales de este año.