El Redmi Note 14 SE 5G se filtra desvelando sus principales características

Hemos perdido ya la cuenta del número de teléfonos que está preparando Redmi de cara a un futuro cercano. No hay semana que no conozcamos un nuevo smartphone en desarrollo, y esta no es una excepción. Ahora conocemos precisamente la existencia de un nuevo teléfono de la marca, que también pertenece a la legendaria gama Note, una de las precursoras de los teléfonos de gama media masivos. Ahora Xiaomi lo tiene a punto para lanzarlo en el mercado indio, un terminal que promete dar mucho por muy poco. Un teléfono que por lo que conocemos ahora podría presentarse el próximo 28 de julio.

Lo que se ha filtrado de él

Este nuevo Redmi Note 14 SE 5G se ha dejado ver en los teaser de Xiaomi, de cara a la presentación el teléfono el próximo 28 de julio, el próximo lunes. Por este motivo, un conocido retailer indio ha lanzado un micrositio dedicado al nuevo lanzamiento, donde han revelado algunas de las funciones más importantes que podemos esperar de este teléfono. El mensaje de marketing es bastante sugerente, un Killer de las especificaciones y un Killer del precio, vamos, que debería ofrecer una relación de ambas excelente.

Aunque no han desvelado toda la ficha técnica, sí que han confirmado varios aspectos relevantes para hacerse una idea de ellas. Por un lado la pantalla tendrá un brillo máximo de 2100 nits, lo que no está nada mal. Además, contará con tasa de refresco de 120Hz, así como proteccion Corning Gorilla Glass 5. La propia pantalla contará con un lector de huellas integrado. Otros aspectos que revela la tienda son una cámara de fotos con resolución de 50 megapíxeles, gracias a un sensor Sony Lytia LYT-600 con estabilizador óptico de imagen, lo que ya es un plus sin duda.

El procesador también se ha revelado de esta forma, confirmando que contará con un chip MediaTek Dimensity 7025, que ofrece conectividad 5G y un rendimiento sobresaliente. La batería tendrá una capacidad, digamos que estándar, ya que esta será de 5110 mAh, aunque no está claro lo potente de su carga, aunque hablamos de realme, podemos esperar una de las cargas más potentes del mercado. Un teléfono que en el micrositio se muestra con un aspecto muy elegante, acabado en elegante burdeos, y con un bonito módulo de cámara, donde la transparencia de su módulo de cámara es la señal de identidad de este modelo.

Desde medios cercanos a la marca parece que se está extendiendo la idea de que este teléfono es un reciente lanzamiento del fabricante, De hecho no son pocos los que lo comparan con el Redmi Note 14 estándar, con el que compartiría muchas especificaciones. Así que podemos esperar cualquier cosa de este dispositivo por parte de Xiaomi, porque no sería la primera vez que lanzan estos dispositivos con diferentes marcas en diferentes regiones. Aunque no parece este el caso.