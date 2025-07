El Redmi 15 se queda sin secretos antes de presentarse

Llevamos una semana de filtraciones masivas en el entorno de Xiaomi. Sobre todo de su gama media, ya que estamos viendo cómo a lo largo de las semanas son varios los modelos de su gama Note, tanto de la 14 como de la 15, los que están a punto de llegar al mercado. Si hace unas horas os contábamos los detalles del último modelo de los Note 14 que está por llegar al mercado, ahora le toca el turno al Redmi 15, una nueva generación del que suele ser uno de los teléfonos más baratos de la marca, y, por tanto, uno de los más populares en todo el mundo.

Este teléfono se ha dejado ver ahora en el medio Winfuture, que es uno de los más certeros a la hora de acceder a filtraciones de este tipo. En ella nos detallan prácticamente todo lo que nos ofrecerá este nuevo teléfono. Lo primero es la pantalla, que contará con tecnología IPS, que como sabéis es la más avanzada dentro de las LCD, y de las de mayor calidad. Esta contará con una resolución bastante elevada, de 2340x1080 píxeles, y su tasa de refresco será bastante elevada, llegando a nada menos que 144 Hz.

Xiaomi Redmi 15 comes with a 7000mAh battery starting at ~170 Euro. That's for the 4G model though. More specs and a ton of official pics: winfuture.de/news,152493....

