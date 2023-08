La Samsung Galaxy Tab S9 FE filtra su precio justo antes de presentarse

Hace solo un par de semana Samsung presentaba sus nuevas tabletas de alta gama, las Galaxy Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra. Mientras tanto, desde hace meses se espera la llegada de una versión “Lite” de estas tabletas, algo más accesible, aunque con una ficha técnica muy solvente igualmente. Y esa nueva tableta parece que está ya a la vuelta de la esquina. Al menos eso es lo que nos avanza una información que conocemos ahora, y que además filtra su precio justo antes de que sea una realidad. Vamos a conocer estos detalles, que nos dan una idea de lo que podemos encontrarnos dentro de muy poco con ella.

Precio en India

Sin duda es un dato valioso, ya que el precio que se ha desvelado ahora nos muestra cuál será su coste cuando se lance a nivel global. Además, ha sido uno de los filtradores con mejor reputación de mercado quien ha hecho su particular quiniela. Concretamente en su cuenta de Twitter, Roland Quandt ha desvelado q la nueva Samsung Galaxy Tab S9 FE tendrá un precio de unos 695 euros al cambio, lo que le ubicaría como la tableta de alta gama más barata de la firma coreana.

Y es que la recién estrenada Samsung Galaxy Tab S9 tiene un precio ahora mismo de 899 euros, por lo que de respetarse el precio filtrado para la India se posicionaría claramente como una tableta más accesible, aunque ni mucho menos como para poder considerarla de gama media, ya que el precio podría ser incluso más elevado en España que el visto en el país oriental. El precio desvelado para la India corresponde a la versión de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno de la futura tableta.

Si se compara el precio filtrado con el de los predecesores de esta tableta podemos apreciar que el aumento de precio es notable. Ya que la anterior generación de la tableta FE tuvo un precio de estreno de 649 euros en nuestro país, y en este caso el aumento sería de unos 50 euros, si tenemos en cuenta el precio indio, que podría ser más barato que el del mercado español. Sea como fuere, lo más importante es que esta tableta se encuentra ya a la vuelta de la esquina.

¿Qué esperamos de ella?

Pues bien, esta nueva tableta contaría con una pantalla de 10,9 pulgadas, con tecnología LCD, un punto quizás en su contra. Tendrá un potente procesador Exynos 1380, que lógicamente no se puede comparar con la potencia de los Snapdragon 8 Gen 2 de sus compañeros de gama más caros. También llegaría con unos altavoces estéreo AKG, y disfrutaría de una batería bastante grande, de 8400mAh. El sistema operativo sería Android 13, y dentro de poco estrenaría la nueva versión One UI 6 que está preparando el fabricante coreano. Sobre su lanzamiento no descartamos que se produzca durante el IFA de Berlín, que se celebrará el próximo mes de septiembre.