El diseño del Samsung Galaxy Z Fold8 queda al descubierto en varias imágenes

En los últimos días hemos conocido muchos detalles acerca de los futuros plegables de Samsung, que estaría trabajando no solo en nuevas generaciones Fold, sino también de su plegable triple, de uno enrollable, y además de otro con una relación de aspecto ancha como el que prepara Apple. Pues bien, hoy se han filtrado en varios render las líneas maestras del diseño del futuro Samsung Galaxy Z Fold8, un plegable que está ya bastante cerca, y que podría presentarse en apenas cuatro meses.

Un diseño muy similar a su predecesor

En los render que se han filtrado ahora, se puede apreciar que el diseño de esta nueva generación es prácticamente el mismo del Fold7, un modelo que sin duda alguna destacaba por su perfil ultra delgado. La información asegura que este modelo tendrá las mismas dimensiones de pantalla de su predecesor, y a pesar de ello, mejorará distintos aspectos, como la capacidad de la batería.

Si la de su predecesor era de 4400mAh, esta ahora tendrá una de 5000mAh, por lo que la mejora será sustancial a pesar de que no será más grueso, lo que nos invita a pensar que Samsung utilizará la nueva tecnología de silicio para la batería. Además la carga rápida con cables contará con más potencia, siendo de 45W, frente a los 25W de su predecesor, otra clara mejora desde luego.

La cámara de fotos también mejorará, con un sensor ultra gran angular de mayor resolución, concretamente de 50 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles del anterior modelo. La filtración de OnLeaks apunta a que tendrá unas dimensiones aproximadas de 158,4 x 143,2 x 4,5 mm desplegado y de 158,4 x 72,8 x 9 mm plegado, por lo que mantiene un grosor verdaderamente ajustado para tratarse de un plegable, que al estar plegado apila dos paneles de pantalla.

Lo que parece es que no será un teléfono más delgado que su predecesor, sino que lo más que podemos esperar es que su perfil sea al menos el mismo, lo que como decimos ya sería un logro de crecer la batería como esperan los filtradores. Ya el pasado año nos pareció espectacular el perfil de su predecesor, y este no va a ser menos desde luego, más teniendo en cuenta su gran potencial bajo el capó.

Porque se espera que este nuevo plegable cuente con el procesador Snapdragon 8 más avanzado del momento y por tanto ofrecer el mejor rendimiento en un perfil ultra fino para ser un plegable. Este año, cuando lo tuvimos entre manos, desde luego notamos un salto espectacular en la construcción del teléfono, eso sí, llegando a ser tan delgado, que la barriga de su cámara se notaba más prominente que nunca.

Se espera que este nuevo Fold8 se presente en un nuevo evento Unpacked a lo largo del mes de julio, junto a una nueva generación de los Flip. Sobre su plegable de formato ancho, similar al que estrenará Apple en septiembre, no se sabe nada sobre su lanzamiento, aunque parece cerca desde luego, a lo largo de este año.