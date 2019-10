No recordábamos un año tan activo por parte de Xiaomi como este 2019. La firma china nos ha abrumado con todos los lanzamientos que ha hecho en estos últimos meses. El caso del Xiaomi Mi 9 ha sido el más llamativo, habiendo recibido hasta versiones diferentes. A ello ha habido que añadir el estreno en solitario de la gama Redmi, que también ha estrenado nuevos móviles, algunos de ellos nunca habían llegado a España, como el modelo Pro de los Redmi Note. Esto ha provocado que se den situaciones un tanto extrañas en su gama, con dos móviles como el Redmi Note 8 Pro y el Xiaomi Mi A3 con el mismo precio, de 249€, pero características muy diferentes, os contamos cuál de ellos es la mejor elección.

¿Cuál tiene mejor pantalla?

Si ponemos uno frente a otro vemos una pantalla de 6,01 pulgadas en el Xiaomi Mi A3, mientras que en el Redmi Note 8 Pro es de 6,53 pulgadas, por lo que es más grande en este último, y en ambos contamos con notch en forma de gota de agua. Pero hay un factor determinante que los diferencia, y es que mientras la pantalla del Xiaomi Mi A3 solo tiene resolución HD+, en el Redmi Note 8 Pro es Full HD+. Este factor es muy importante, porque en un móvil de este precio lo mínimo que debemos esperar es una resolución Full HD, así que por mayor tamaño y resolución, en este caso lo mejor lo ofrece el Redmi Note 8 Pro.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi

¿Y cuál ofrece más potencia?

Aquí tenemos en el Xiaomi Mi A3 un procesador Snapdragon 665, un buen gama media, que no es el más potente, pero que ofrece un rendimiento solvente para el día a día. En el caso del Redmi Note 8 Pro tenemos un sorprendente procesador de MediaTek, un Helio G90T, que a priori, ofrece un mejor rendimiento, estando indicado incluso para sacar lo mejor de los juegos más exigentes, contando además con refrigeración líquida. La memoria RAM del Xiaomi Mi A3 es de 4GB y en el Note 8 Pro de 6GB. En ambos casos es de 64GB el almacenamiento interno. Por lo que en este aspecto el Redmi Note 8 Pro también saldría ganando.

Xiaomi Mi A3 con Android One | Xiaomi

¿Y sobre la cámara?

Aquí tenemos dos cámaras muy potentes, pero el Redmi Note 8 Pro gana la partida de nuevo. Este cuenta con la primera cámara de fotos cuádruple de 64 megapíxeles del mercado. Mientras que el Xiaomi Mi A3 ofrece una triple de 48 megapíxeles, que es muy potente también, pero que va un paso por detrás de la del Redmi. Delante la partida la gana el Xiaomi Mi A3, con una cámara selfie de 32 megapíxeles, mientras que la del Redmi Note 8 Pro es de 20 megapíxeles.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi

Batería, conectividad, software…

En este aspecto los dos rayan a gran altura, el Xiaomi Mi A3 ofrece una batería de 4030mAh, mientras que el Redmi Note 8 Pro llega hasta los 4500mAh, una de las baterías más capaces de la firma, ambas con carga rápida. El Redmi Note 8 Pro cuenta con NFC, mientras que el Xiaomi Mi A3 no, por lo que no puede hacer pagos móviles, un dato a tener en cuenta. Respecto del software, quizás su mayor diferencia. El Xiaomi Mi A3 cuenta con Android One, una versión casi pura de Android con una experiencia de uso similar a la de un Google Pixel. Mientras que el Redmi Note 8 Pro cuenta con MIUI 10, la capa de software de Xiaomi, para muchos la mejor de todas, y para otros muchos demasiado invasiva y pesada.

Xiaomi Mi A3 | Xiaomi

Conclusión

Es lógico que Xiaomi esté haciendo ventas flash del Xiaomi Mi A3 a 199 euros, porque ese debería ser realmente su precio. El Redmi Note 8 Pro es sin lugar a dudas el mejor móvil de los dos, teniendo en cuenta que su precio oficial es el mismo. Lo único a favor y de peso que encontramos en el Xiaomi Mi A3 es el sistema Android One, y quizás la cámara selfie, que cuenta con más resolución. Por lo demás, la elección es clara, el mejor al mismo precio es el Redmi Note 8 Pro.