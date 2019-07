Las cámaras de fotos digitales, desde que se popularizaran con el cambio de siglo, han recorrido caminos a veces de ida y vuelta. Sobre todo si nos fijamos en la resolución de las cámaras. Estas en un principio destacaban por tener cada vez más píxeles, de hecho asociábamos erróneamente que cuantos más píxeles mejor calidad de imagen ofrecía, algo que no era así. Y en el caso de los móviles ocurrió algo parecido, llegando a tener algunos con hasta 40 megapíxeles, pero tras la fiebre de los grandes sensores llegaron los grandes píxeles con menos megapíxeles, normalmente cámaras para móviles de 12 o 13 megapíxeles. Ahora Xiaomi se ha unido de lleno a esta nueva tendencia y ha anunciado su primera cámara de fotos de 64 megapíxeles para su gama de móviles.

Primer ejemplo de su cámara de 64 megapíxeles

La firma china Redmi, que como sabéis son ahora otra de las marcas comerciales de Xiaomi para vender sus móviles más baratos, había anunciado que hoy lunes iba a hacer un importante anuncio, y desde luego que no ha decepcionado con él. Porque la marca ha anunciado la primera cámara de fotos de 64 megapíxeles para su gama, que evidentemente también se extenderían a los móviles de Xiaomi. Aunque no se ha tratado de un anuncio exhaustivo, sino de una de esas acciones que tanto se llevan en Internet, como son los teaser, que nos avanzan una parte de algo importante que está por ocurrir. Pues bien, dentro de ese anuncio, Redmi ha publicado la primera imagen tomada con una cámara de fotos de este tipo, con nada menos que un sensor de 64 megapíxeles. Como os podéis imaginar, a más megapíxeles, mayor resolución tiene la fotografía tomada.

El teaser publicado por Redmi | Redmi

En la imagen se puede ver la fotografía de un gato ampliada, y cómo en esa ampliación no se pierde prácticamente nada de calidad y podemos ver con todo detalle el reflejo en los ojos. Como todo, no deja de ser una imagen promocional, y como ya hemos visto en muchos casos, no son muy de fiar, porque no sería la primera vez que la imagen se ha realizado con una cámara distinta a la anunciada. Aunque será el primer móvil de Redmi o Xiaomi en contar con esta característica, el nuevo sensor no es el primero de 64 megapíxeles que llegará al mercado, ni tampoco el primero en ser anunciado. De hecho tanto Samsung como Realme, la firma de gama de entrada de Oppo, han anunciado ya el desarrollo de móviles con cámaras de 64 megapíxeles.

Detalle de la imagen captada por la cámara de 64 megapíxeles | Redmi

Esta nueva carrera por contar con mayor resolución en los sensores se está librando gracias a la tecnología Quad Pixel, que ofrece píxeles más grandes, que captan más luz y detalle, a la vez que pueden ofrecernos más resolución con estos sensores de más megapíxeles. Por tanto el resultado que ofrecerá estas cámaras es un híbrido entre las fotos de gran tamaño del pasado, y una mejor calidad de la imagen con más detalle, más luz y también mejor desempeño al hacer fotos nocturnas.