El OnePlus Nord CE 4 se filtra por completo a días de su presentación

El próximo 1 de abril, OnePlus presentará su próximo teléfono en India. Hablamos del OnePlus Nord CE 4, un dispositivo que se acaba de filtrar por completo, mostrándonos todas sus características técnicas y el diseño que tendrá.

Anteriormente, OnePlus Inia ya había mostrado algunos detalles, pero ahora ha sido uno de los filtradores más populares el que ha dado la campanada al publicar unos renders que muestran perfectamente el diseño de este dispositivo, además de las características técnicas del OnePlus Nord CE 4.

Hablamos de Ishan Agarwal, un viejo conocido en el sector de los informantes, y que ha vuelto a sorprender publicando todo tipo de detalles del OnePlus Nord CE 4 en su cuenta de X.

Estas son las características del OnePlus Nord CE 4

Si bien es cierto que hasta que no se publique la información de forma oficial no podemos confirmar ningún dato, viendo que son imágenes reales del OnePlus Nord CE 4, -sencillamente cuadran con publicaciones anteriores de OnePlus,- junto a la fuente, Ishan Agarwal, no hay duda de que la información es veraz.

Y en ella, vemos que el OnePlus Nord CE 4 contará con un diseño que recuerda a su predecesor, destacando por un módulo de cámara muy distinguible. A esto hay que sumarle una pantalla de gran calidad, formada por un panel AMOLED LTPS de 6,7 pulgadas que ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz para brindar la mejor experiencia de imagen. Y su panel Full HD+ tendrá seguramente soporte HDR para que disfrutes viendo películas y series.

Al levantar el capó, nos encontraremos con un procesador Snapdragon 7 Gen 3, un SoC potente y que cumplirá de sobra con las expectativas. Más, viniendo acompañado de 8 GB de RAM LPDDR4x y hasta 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, que podrás ampliar a través de su ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB.

No podíamos olvidarnos del apartado fotográfico, donde vemos una configuración con doble sensor para el módulo trasero ( sensor principal Sony LYT-600 de 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, además de un gran angular IMX355 de 8 megapíxeles), mientras que la cámara frontal será de 16MP.

Respecto a la autonomía del OnePlus Nord CE, contará con una batería de 5.500 mAh con carga rápida de 100W gracias a su tecnología SuperVOOC que promete carga el teléfono por completo en 30 minutos.

¿Su precio? Un misterio, pero la semana que viene conoceremos todos los detalles. ¿Llegará el OnePlus Nord CE a España?