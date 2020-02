La espera ha terminado, uno de los móviles más esperados ha sido presentado, en esta ocasión con dos variantes que ofrecen diferencias reales y que nos entregan lo mejor de la firma china Xiaomi en este momento. Dos teléfonos que llegan para ofrecernos la máxima potencia, así como unas pantallas y sobre todo una cámara de primer nivel. Eso sí, algo que se va a notar también en el bolsillo, ya que esta es la gama Mi más cara de su historia, alejándose poco a poco de lo que entendemos por un móvil barato. Dos móviles que disfrutaremos en España dentro de muy poco, a finales de este mes de febrero.

Características del Xiaomi Mi 10 Pro

Este año el móvil más equipado de la gama no se limita a mostrar una carcasa diferente, como hemos visto en otras generaciones. En esta ocasión hay diferencias evidentes entre ambos teléfonos, como en la cámara o la batería. Pero empezamos por su pantalla que llega con un tamaño de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y tecnología AMOLED compatible con HDR 10+. Uno de los aspectos destacados es que cuenta con una tasa de refresco de 90Hz, que permite disfrutar de una mayor suavidad al deslizar y visualizar la pantalla.

El procesador que estrena es el nuevo Snapdragon 865, el más potente que podemos encontrar hoy en día en un móvil Android. Junto a él tenemos la posibilidad de elegir entre 256GB o 512GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos sin duda es su principal características, contando con cuatro sensores traseros. Capitaneados por el nuevo sensor de 108 megapíxeles principal. Que viene acompañado de tres sensores de 12 megapíxeles, 20 megapíxeles y un gran telefoto con nada menos que diez aumentos. En la parte delantera encontramos un sensor de 20 megapíxeles.

Hay que detenerse en la grabación de vídeo, porque por primera vez también puede grabar en resolución 8K. La batería es otro de sus aspectos destacados, no solo por su gran capacidad, de 4500mAh, sino porque cuenta con una carga rápida de 50W e inalámbrica de 30W de las más veloces del mercado. También llega con lector de huellas en la pantalla y altavoces estéreo con sonido de alta resolución. Eso sí todo a cambio de un precio más elevado, no tan accesible como el de anteriores generaciones.

Llega en tres versiones. Xiaomi Mi 10 Pro de 8 GB con 256 GB por 660 euros al cambio. Xiaomi Mi 10 Pro de 12 GB con 256 GB por 730 euros al cambio. Y Xiaomi Mi 10 Pro de 12 GB con 512 GB por 790 euros al cambio.

Características del Xiaomi Mi 10

En el caso del modelo estándar tenemos las mismas características básicas, pero con algunas diferencias. En este caso la cámara de fotos también es cuádruple, pero con sensores de 108 megapíxeles, 2 megapíxeles, 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, y no dispone de ese gran zoom de 10 aumentos. La batería curiosamente tiene más capacidad, de 4750mAh, pero es compatible con una carga rápida menos veloz, en este caso de 30W, también de manera inalámbrica, lo que sigue siendo un excelente registro.

Tiene lector de huellas en la pantalla y altavoces estéreo con sonido de alta resolución. Llega de momento a China en tres versiones, el Xiaomi Mi 10 de 8 GB con 128 GB por 530 euros, el Xiaomi Mi 10 de 8 GB con 256 GB por 570 euros y el Xiaomi Mi 10 de 12 GB con 256 GB por 630 euros. Unos precios que poco a poco se van alejando de los precios ajustados de los topes de gama de Xiaomi de anteriores generaciones.