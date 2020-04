La firma china sigue lanzando nuevos móviles, en esta ocasión en su país de origen, con un nuevo teléfono que por sus características podemos considerar como un gama alta, un peldaño por debajo de su reciente Oppo Find X2. Un teléfono que llega con la primera carga inalámbrica que nos ofrece este fabricante. Y que una vez más se caracteriza por contar con una velocidad muy por encima de la que nos ofrecen la mayoría de sus competidores, superando a muchas cargas rápidas mediante cable. Un teléfono además que cuenta con un diseño muy personal.

Características del Oppo Ace 2

Esta nueva generación del Ace nos ofrece un diseño un tanto llamativo, y diferente de lo que hemos visto en el resto de la gama de Oppo, con una pantalla perforada y sobre todo una cámara de fotos cuádruple dentro de un módulo en forma de esfera que le da un toque diferente, que nos recuerda por ejemplo al OnePlus 7T, del que es primo hermano, por aquello de que ambas marcas pertenecen al mismo grupo de empresas. Este nuevo teléfono de Oppo llega con una pantalla de 6.50 pulgadas con resolución Full HD+ con relación de aspecto de 20:9. Además cuenta con una tasa de refresco de 90Hz y táctil de 180Hz.

Oppo Ace 2 | Oppo

El procesador es el Snapdragon 865, el más potente que podemos encontrar actualmente en un móvil Android, acompañado de la GPU Adreno 650, sin duda la característica que lo coloca en la gama alta. A este le acompañan una memoria RAM de 8GB o 12GB, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB. Su cámara de fotos tiene cuatro sensores, con uno de 48 megapíxeles, otro de 8 megapíxeles súper gran angular, 2 megapíxeles macro y uno de 2 megapíxeles de profundidad. Delante, dentro del agujero que tiene la pantalla en la esquina superior, encontramos un sensor de 16 megapíxeles.

La carga inalámbrica más rápida

Este nuevo Oppo Ace 2 nos ofrece una de las cargas inalámbricas más potentes y rápidas del mercado, gracias a AirVOOC. Esta nos ofrece nada menos que 40W inalámbricos y 10W con cable. Esto quiere decir que este Oppo puede cargarse al doble de velocidad sin cables que un iPhone conectado a un cargador con cable. Todo ello para cargar una batería con una gran capacidad de 4000mAh, por lo que podremos mantener encendido el teléfono un día sin problemas, e incluso hasta dos con un uso menos intensivo. La conectividad nos ofrece 5G Dual, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS y un conector USB tipo C.

Oppo Ace 2 | Oppo

Además incorpora un lector de huellas integrado en la pantalla. Su peso es de 185 gramos. Respecto del precio, tenemos tres versiones en el mercado chino. De 8GB+128GB por 520 euros al cambio, de 8GB+256GB por 570 euros al cambio y de 12GB+256GB por 599 euros al cambio. Un móvil que probablemente no llegue a España si no atenemos a que su primera versión no llegó a España, algo que lógicamente está a tiempo de cambiar Oppo en el futuro.