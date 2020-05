Seguimos conociendo a nuevos integrantes de la gama barata de Huawei, y una de las más numerosas en nuestro país, como es la Y. En esta gama solemos encontrar móviles de precio muy asequible y con características bastante dignas. Y este es un caso perfecto, el del Huawei Y8s, que nos ofrece unas características tan sorprendentes como la de una cámara de fotos frontal dual, algo muy poco o nada común en una gama como esta. Un teléfono que podríamos ver en España, donde más allá del Y7 no hemos conocido nuevos modelos.

Características del nuevo Huawei Y8s

En este caso estamos ante uno de los modelos más avanzados de esta gama Y, algo que se nota en su ficha técnica, que es bastante más completa que la de otros terminales que hemos conocido de su misma gama. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, con resolución Full HD+, aunque cuenta con un notch clásico de ceja, aunque más pequeño de lo habitual. El resto de la pantalla no tiene bordes, por lo que aprovecha muy bien el frontal del teléfono. El procesador con el que cuenta es el Kirin 710, un clásico de la gama media que ofrece un rendimiento más que solvente para las tareas cotidianas del día a día. La memoria RAM es de 4GB, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 512GB.

Huawei Y8s | Huawei

Es curioso lo de este teléfono, porque cuenta con cuatro cámaras, pero no de la forma que esperáis, sino repartidas en dos cámaras duales. Una trasera con sensores de 48 megapíxeles y 2 megapíxeles, mientras que delante también presume de una cámara dual, que se aloja dentro de ese notch de ceja. Estas cámaras delanteras son de 8 y 2 megapíxeles. Por tanto es un móvil que en el apartado fotográfico se desmarca de los demás. Y del que podemos esperar por ejemplo unos bonitos retratos en la cámara selfie, gracia a ese segundo sensor de profundidad con el que cuenta. La batería con la que cuenta es de 4000mAh, y es compatible con la carga rápida de 10W.

La cámara del Huawei Y8s | Huawei

La conectividad ofrece Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 LE, GPS, micro USB, y un conector 3.5mm minijack. El lector de huellas está ubicado en la parte trasera, mientras que está disponible en dos colores, verde esmeralda y negro medianoche. Las dimensiones son de 162.4 x 77.1 x 8.13 mm y pesa 180 gramos. No se ha desvelado el precio, pero perteneciendo a esta gama no sería de extrañar un coste bastante asequible. De momento no se sabe nada acerca de su comercialización y de su lanzamiento en diferentes regiones, pero hay un detalle que puede hacer de él un perfecto candidato para su venta en Europa. Y no es otra cosa que contar con los servicios y apps de Google. Porque este Huawei Y8s llega con Android 9 Pie basado en EMUI 9.1 con todas las apps de Google con las que no cuentan la mayoría de sus móviles nuevos, lo que es una buena señal de cara a su llegada a Europa.