Nokia G42 5G: un móvil barato al que podrás cambiarle fácilmente la batería

Hace unos días os contábamos que la legislación de la Unión Europea se está modificando en una dirección concreta, en lo que se refiere a los dispositivos electrónicos. Hablamos de la sostenibilidad y la reducción de la basura electrónica. Para ello está promoviendo el cargador único, en este caso el USB tipo C, así como fomentar una mejor reparabilidad de los dispositivos para alargar su vida útil. En esa línea se está moviendo Nokia, al menos es lo que nos demuestra con su nuevo smartphone, el Nokia G42 5G.

Ficha técnica del Nokia G42 5G

Estamos ante un móvil de gama media, que no destaca especialmente por ser un móvil muy potente, y que tiene una relación de prestaciones interesante, pero que no es ni mucho menos de las mejores en la actualidad. Si sacáramos a la marca Nokia de la ecuación, el resultado sería bastante desfavorable. Empezando porque no entendemos cómo a estas alturas un móvil con el precio de este, de unos 250 euros, llega con resolución HD+, como es el caso de este modelo.

Cuenta con tasa de refresco, de 90Hz, lo normal en su gama media, y una relación de aspecto bastante amplia. Respecto de la potencia, es un móvil correcto sin más, con un procesador Snapdragon 480 que ofrece 5G, quizás se queda un poco corto para la posición de la gama media que ocupa este teléfono, pero al fin y al cabo es suficiente para cualquier tarea del día a día. Viene acompañado de 4GB o 6GB de memoria RAM, y con un almacenamiento de hasta 128GB ampliables hasta 1TB.

La batería tiene una capacidad estándar de 5000mAh, con una carga más o menos rápida de 20W, aunque no mucho. Su Wifi es de doble banda, lo que está muy bien y proporciona muchas opciones. Cuenta con NFC para hacer pagos móviles, Bluetooth 5.1, así como conectividad USB tipo C. Tiene un sensor de huellas en el lateral, integrado con el botón de encendido. Y por último, la certificación IP52 le permite resistir a ciertas salpicaduras de agua, y a una cantidad moderada de polvo.

Eso sí, lo interesante de este teléfono es que podremos comprar aparte los kits de reparación para que en nuestra propia casa podamos cambiarle componentes tan importantes como la pantalla o la batería, sin ayuda de técnicos o expertos.

Cámara del Nokia G42 5G

Pues bien, este teléfono cuenta con una cámara de fotos triple, que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles. El sensor secundario es de 2 megapíxeles, de profundidad, y el tercero es un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara es de 8 megapíxeles. Como podéis comprobar se trata de una cámara correcta sin más.

Precio del Nokia G42 5G

Este teléfono ya lo podemos comprar en España, a donde ha llegado con un precio de 249 euros. Está disponible tanto en color negro como en violeta. El kit de reemplazo de batería tendrá un coste de 25 euros, mientras que el de la pantalla será de 50 euros. Sin duda unos componentes bastante asequibles.