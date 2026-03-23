Motorola podría estar trabajando en una nueva variante de sus Edge 70

Si hay una gama de teléfonos popular en el mercado de la gama media es sin duda la de los Edge de Motorola. Ahora por la generación de los 70, parece que la firma de Lenovo está trabajando en un nuevo modelo que podría ver la luz en los próximos meses. De momento se ha dejado ver con unos detalles bastante limitados, pero que de alguna manera nos hacen pensar en uno de los teléfonos de esta gama, por lo que sin duda podemos imaginarnos lo que podríamos esperar de él.

Nuevo modelo certificado

El teléfono que se ha filtrado ahora y en el que trabaja Motorola es el XT2607. Se trata de un terminal que ha sido certificado en Brasil, un país con mucha tradición de estrenar modelos exclusivos de Motorola, algo que no habría que descartar por el momento. El teléfono ha dejado conocer pocas cosas en el paso por esta certificación, pero unido a anteriores filtraciones puede darnos una idea de lo que podemos esperar.

Motorola Edge 70 Fusion+ | Motorola

En esa certificación ha desvelado que llega con una batería de 6500 mAh, una capacidad muy respetable en la gama media. Y que su potencia de carga es de 90W, también bastante potente, y dentro de lo que podemos esperar de un dispositivo de esta gama. Incluso contaría con carga inalámbrica, por lo que podemos hacernos una idea de que en cuanto a batería va muy bien equipado.

Hay otros detalles, sobre todo de la conectividad, que nos desvelan que llegaría con 5G, por lo que podemos esperar un procesador Dimensity, o un Snapdragon 7 Gen 4, así como Bluetooth, Wifi 6E, o NFC para hacer pagos móviles. Por lo que con estos mimbres, se puede esperar un teléfono de gama media puro, según ya filtraba hace un tiempo el popular filtrador Evan Blass, este teléfono contaría con el nombre en clave de Terrain26.

Unas características que en algunos apartados superan a las del Motorola Edge 70, que por ejemplo cuenta con una batería más pequeña de 4800mAh, así como una carga 68W. Por otro lado, el modelo base cuenta con un potente Snapdragon 7 Gen 4, como el que intuimos para este modelo también. Y en términos de fotografía, nos ofrece dos sensores de 50 megapíxeles, uno de ellos ultra gran angular.

La pantalla del modelo estándar tiene un tamaño de 6,7 pulgadas, así como una resolución de 1220 x 2712 píxeles, en un panel P-OLED de 120Hz. Por otro lado, también es un móvil muy resistente, gracias a la certificación MIL-STD-810H de grado militar, o la IP68 e IP69 que nos ofrece la máxima resistencia al agua y al polvo. Sea como fuere, parece que este será otra versión del Edge 70, y es imposible saber cuál será ese apellido que reciba, tenemos ya modelos Fusion muy populares, y podría crecer por ahí la gama.