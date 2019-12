Motorola está llevando a cabo en 2019 una importante reestructuración de su gama de móviles, y el que empezó siendo como primer móvil de la marca con Android One, el Motorola One, ha terminado por expandir sus dominios por toda la gama hasta haber sido sucedido por varios móviles de gama media que también cuentan con Android One como sistema operativo, ese sistema que es muy similar a la versión pura de Android AOSP. Ahora Motorola completa la gama con su primer móvil todo pantalla, sin notch y sin bordes, gracias a una cámara frontal que se esconde en el cuerpo del teléfono y emerge cuando la necesitamos. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece este móvil, que además cuenta con un precio muy ajustado.

Características del Motorola One Hyper

Este nuevo terminal de la firma llega con una de las pantallas más grandes que hemos visto en su gama. Porque cuenta con un panel de nada menos que 6.5 pulgadas, con resolución Full HD + y una relación de aspecto de 19:9. Esta pantalla no tiene borde alguno, gracias a la cámara emergente frontal que no ocupa ningún espacio en esta pantalla. Cuando no la utilizamos se esconde en el cuerpo del teléfono, y cuando la necesitamos aparece como por arte de magia. Esta cuenta con un gran sensor de 32 megapíxeles. Por otro lado, el procesador es un Snapdragon 675, uno de los más potentes de la serie 600, si no el que más.

La memoria RAM es de 4GB, mientras que el almacenamiento interno llega a los 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos cuenta también con el sensor más grande que hemos visto en un móvil de Motorola, con sus 64 megapíxeles supera a los 48 megapíxeles del Motorola One Zoom. Viene acompañado de otros dos sensores, por un lado de 8 megapíxeles gran angular y un tercero TOF, que puede medir la profundidad. La conectividad es bastante completa, con 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS, y un puerto USB Tipo C.

La batería es otro de los puntos fuertes, con un gran tamaño de 4000mAh y una carga rápida Turbopower que puede alcanzar los 27W de potencia, lo que es una velocidad bastante respetable. Llega con Android 10, el último sistema operativo de Google, sin una capa de software de Motorola, con una interfaz limpia equiparable a Android puro y con todos os servicios y apps de Google.

El Motorola One Hyper se podrá reservar a partir del 16 de diciembre en dos colores, como son el azul océano profundo y orquídea fresca. El precio es otro de los puntos destacados de este teléfono, ya que podemos hacernos con él por solo 299 euros, lo que le convierte en uno de los móviles con cámara emergente más baratos del mercado. Un dispositivo que vuelve a revolucionar a la gama One de Motorola, que cada vez cuenta con mejores móviles, centrado cada uno de ellos en un tipo diferente uso, sobre todo focalizado en su cámara de fotos.