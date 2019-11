En su presentación del mes de septiembre, Apple llegaba una vez más tarde al mercado estrenando su primero móvil con tres cámaras traseras. Algo que en Android estamos viendo ya en móviles de 150 o 170 euros. Pero suelen decir los fans de la marca que aunque tarde, lo que lanza Apple siempre lo lanza de la manera más optimizada posible. Y parece que esta vez, con la cámara de fotos, no ha sido el caso. Porque hemos conocido ahora la puntuación de la cámara triple del iPhone 11 Pro Max para los expertos en fotografía de DxOMark, y el resultado ha sido un tanto decepcionante. Hasta hace no mucho tiempo tener un iPhone era sinónimo de la mejor cámara de fotos móvil, algo que hoy ya no es así.

Por detrás del Xiaomi Mi Note 10

En los dos últimos años el cetro de las mejores cámaras ha estado recayendo en móviles chinos, sobre todo de Huawei, que desde que apostó por Leica en sus terminales, ha estado copando las primeras posiciones. En esta ocasión, el iPhone 11 Pro Max, aunque ha tenido una buena puntuación, no ha podido superar a dos topes de gama chinos, los Huawei Mate 30 Pro y el Xiaomi Mi Note 10. Aunque en la lista vemos el CC9 Pro, que es el mismo móvil, pero para el mercado chino. Este ha sido el primer móvil con cinco cámaras traseras integrando un sensor de nada menos que 108 megapíxeles.

Ambos terminales de chinos han obtenidos 121 puntos en la prueba, mientras que el iPhone 11 Pro Max se ha quedado con 117, los mismos que los topes de gama de Samsung. Por lo tanto el iPhone tiene la tercera mejor cámara del mercado, y no consigue superar a los móviles de Huawei y Xiaomi. Si te preguntas qué ha fallado en este móvil de Apple para no alcanzar a estos móviles, desde DxOMark dan varias claves sobre la prueba. Los puntos en contra del teléfono de Apple han sido principalmente el ruido que aparece en las fotos tomadas por la noche.

Cámara del iPhone 11 Pro Max | Apple

Además pierde más detalle del normal cuando se hacen fotos con el zoom activado. También en las imágenes tomadas en exteriores hay ciertos artefactos de anillo. Cuando utilizamos el flash también se pierde cierto detalle, y además la imagen se amarillea cuando hay poca luz o esta es muy fría. Cuando hacemos fotografías en modo ultra gran angular también se pierde bastante detalle. Como veis no son pocos los defectos que se le han encontrado a estos tres sensores de la cámara del iPhone 11 Pro Max.

En el lado positivo, destaca por obtener buenos niveles de detalle, una exposición precisa y un buen alto rango dinámico en variedad de situaciones, un gran auto enfoque, colores vívidos y una lente ultra gran angular que nos ofrece un gran detalle. Por supuesto estamos ante una delas mejores cámaras de fotos del mercado en un móvil, pero no deja de ser llamativo que no haya superado a las cámaras de los topes de gama chinos.