Los iPhone 12 no contarán con una de las funciones que más esperábamos

Precisamente hoy esperamos un nuevo evento de Apple, la keynote que se celebrará esta tarde en Cupertino no parece que vaya a ser en la que conozcamos los nuevos iPhone 12, sino que más bien todo apunta a que sean nuevos Apple Watch o iPad los que se estrenen teniendo así su propio protagonismo. Mientras los iPhone 12, que normalmente se presentarían hoy o incluso ya lo habrían hecho la semana pasada, siguen en el limbo, y ahora es de esperar que tarden al menos otro mes en convertirse en una realidad. Mientras tanto seguimos conociendo nuevas informaciones acerca de cómo serán, qué ofrecerán, y que no. Precisamente nos centramos en este último, ya que hemos conocido que con casi total seguridad no ofrecerá un de sus funcionalidades más esperadas.

La pantalla de momento, seguirá igual

En los últimos meses la tasa de refresco de la pantalla de numerosos móviles Android ha incorporado nuevas velocidades. Si hasta ahora lo normal era que un teléfono contara con una pantalla con tasa de refresco con 60Hz, como ocurre también en los iPhone, ya conocemos móviles de gama alta e incluso de la gama media más económica que integran pantallas con tasas de 90Hz o 120Hz. Precisamente se esperaba una de estas últimas pantallas en los nuevos iPhone 12, pero parece que finalmente no será así, y el nuevo tope de gama de los de Apple seguirá teniendo una pantalla por detrás incluso de la de móviles que cuesta mucho menos en Android, al menos en este aspecto concreto.

iPhone 11 Pro Max | Photo by David Hurley on Unsplash

Y esto no lo dice cualquiera, sino que ha sido Ming-Chi Kuo,, el analista de cabecera de Apple, el que ha desvelado que los teléfonos de Apple que se presenten el próximo mes no tendrán esta frecuencia de actualización más alta en su pantalla. Eso sí, aventura que será en 2021 cuando se estrene esta característica, probablemente en los iPhone 13. Según Kuo, el excesivo consumo de energía de esta funcionalidad de la pantalla estaría detrás de la decisión de Apple de no introducirla en los iPhone 12. Porque la realidad es que este tipo de tecnologías consumen más batería, al tener que actualizarse la pantalla más veces por segundo.

En los móviles Android esto se ha resuelto con baterías más grandes, que ya se están moviendo entre los 4500mAh y hasta 7000mAh en algunos casos. Pero las baterías más grandes que llevan los móviles de Apple no llegan a las 4000mAh, mientras que en el modelo estándar supera por poco los 3000mAh. Por tanto parece que Apple una vez más llegará tarde, pero al menos lo hará de una forma segura para evitar una autonomía reducida en sus móviles.

¿Qué aporta la tasa de refresco?

Para decirlo directamente y de manera coloquial, un móvil con pantalla de 90Hz o 120Hz siempre va a ofrecer movimientos en su pantalla mucho más suaves, al actualizarse la imagen cada menos tiempo. Por tanto el resultado general es una mayor fluidez en el manejo del teléfono y una sensación visual mucho más agradable de la interfaz.