Se espera con mucha expectación lo que nos tiene preparado Apple para 2020. Tras el lanzamiento este año de los iPhone, terminales que han sido vistos como una mera transición hacia una gama, la de 2020, que debería cambiar muchas cosas por completo. Lo más llamativo es que los nuevos modelos contarán con conectividad 5G, algo que supondrá la entrada en el juego de esta conectividad por parte de Apple casi año y medio después de que lo hayan hecho diferentes fabricantes. Además, también se espera un gran cambio en el diseño de los terminales. Entre todas esas novedades, parece que la cámara de fotos albergaría una de las principales novedades del terminal.

¿Qué nos depara la cámara del iPhone 12 en 2020?

Tal y como hemos conocido gracias a un popular medio chino, Apple estaría trabajando en mejorar la estabilización óptica de la cámara de sus nuevos iPhone. La actual tecnología de estabilización óptica de la imagen sería reemplazada por una nueva tecnología de estabilización óptica con un hardware centrado en la lente en lugar del sensor. Esta tecnología sustituiría a la actual OIS que utilizan los iPhone y que sin duda es la más extendida entre los móviles de todos los fabricantes. Parece que detrás de este cambio en la estabilización de la cámara se esconde la intención de Apple de hacer más sitio dentro del cuerpo del terminal para poder introducir nuevos componentes.

Apple iphone 11 water resistant 091019_643x397 | Economía Digital

La diferencia de esta tecnología respecto del OIS es que mientras esta última se centra en la lente a la hora de evitar los movimientos indeseados, en el nuevo sistema de estabilización es el sensor el que se mueve para adaptarse al movimiento y que no salgan las imágenes movidas. La diferencia en calidad de imagen prácticamente no se puede apreciar, pero parece que con este nuevo sistema Apple ganará más espacio en el interior del iPhone para alojar nuevos componentes que se podrían añadir al teléfono. También se relaciona este cambio de tecnología con el uso de lentes compatibles. Y parece ser que el OIS no es compatible con la lente gran angular de la misma forma que puede serlo este nuevo tipo de tecnología de estabilización.

Otro de los aspectos más beneficiados de este cambio de tecnología sería la grabación de vídeos nocturnos y de la toma de fotos con poca luz. Con esta mejor estabilización las imágenes serían sustancialmente mejores que las que disfrutamos ahora en esas mismas condiciones. Otra de las novedades que se esperan respecto de las cámaras es la mejora del Face ID, el carismático método de escaneo facial, que contará con una tecnología más pulida. Una tecnología que serviría para mejorar sustancialmente también las capacidades de realidad aumentada de los nuevos iPhone, respecto de los actuales, que todavía tienen mucho margen de mejora. Los iPhone 12 se esperan para septiembre de 2020, pero antes podríamos ver un nuevo iPhone SE 2, con un precio realmente rompedor para lo que acostumbra a ofrecernos Apple.