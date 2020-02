La lista de cancelaciones por parte de los expositores del Mobile World Congress de Barcelona 2020 no para de crecer. Si ya hemos conocido la negativa de empresas tan importantes como LG, Sony, Ericsson, Amazon y otras empresas con menor peso en la feria, ahora hemos conocido la cancelación de otras tres empresas bastante importantes en el sector, como son Intel, MediaTek o Vivo. Si ayer era Xiaomi la única que hacía un guiño a la organización y anunciaba que sí acudiría a la feria, estas nuevas cancelaciones ponen muy cuesta arriba la celebración de la que es la feria de telefonía más importante del mundo.

La celebración del Mobile pende de un hilo

Estas nuevas cancelaciones provienen de algunos de los fabricantes más importantes del mundo. Empezando por Intel, el fabricante de chips más importante para ordenadores portátiles y de sobremesa, y que cuenta con un menor peso en el mercado móvil, ha confirmado que por la amenaza del coronavirus no asistirá a esta feria. MediaTek por su parte es uno de los principales fabricantes de chips para teléfonos móviles, siendo junto con Qualcomm uno de los que mayor presencia tiene en el mercado. Por tanto se trata de dos bajas importantes porque al fin y al cabo son de esos fabricantes con mucho peso y reputación.

Mobile World Congress de Barcelona | EFE

En el caso de Vivo, el fabricante chino aunque no tiene presencia en nuestro país, es el sexto fabricante de móviles del planeta, por lo que también se trata de uno de los pesos pesados de la industria. El fabricante ha anunciado en un comunicado que han decidido no asistir tampoco a la feria de Barcelona para no contribuir a una posible expansión y contagio masivo del coronavirus. Por lo que creen que lo mejor es aplazar la presentación de su nuevo móvil conceptual Apex 2020, que finalmente presentarán más adelante en un evento alternativo que desconocemos si será presencial u online.

Mobile World Congress | EFE

Otro de los fabricantes que se borra del MWC 2020 de Barcelona es TCL, uno de los principales fabricantes de pantallas del mundo, y que cuenta en su portfolio con marcas de móviles tan reconocidas como Alcatel. De hecho esta firma de móviles ha cancelado su presentación, pero estará presente en el resto de la feria, por lo que de alguna manera también se puede considerar como una baja para la feria. A la espera de saber qué hará el último gran fabricante que falta por postularse, como es Huawei, no pinta nada bien la celebración del MWC 2020. Más que nada porque a pesar de que hay miles de expositores que no van a asistir a la feria, los más importantes, los que tenían algo que decir o estrenar, han cancelado su asistencia o los actos programados. Veremos qué ocurre en las próximas horas, porque van a ser cruciales para el devenir de la feria, que corre un riesgo real de verse suspendida por los acontecimientos que llegan de China.