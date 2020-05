La firma china sigue lanzando nuevos modelos para su gama media, en este caso uno de los más avanzados dentro de la gama Y, que es a su vez de las más populares de la marca en occidente. Este nuevo terminal, el Huawei Y8p nos ofrece unas características bastante interesantes en su gama, con algunos elementos que encontramos en teléfonos de precio más elevado, desde su cámara de fotos a su nuevo procesador. Un terminal que como ya es habitual prescinde de los servicios y apps de Google por imposición, os contamos todo lo que nos ofrece.

Características del nuevo Huawei Y8p

Estamos ante un móvil de diseño bastante conservador, con una pantalla sin bordes pero con notch en forma de gota de agua. Detrás su diseño es bastante sobrio, con una cámara triple dispuesta de manera vertical, y totalmente desprovista de otros elementos como el lector de huellas, es en algunos detalles concretos donde este teléfono nos muestra realmente que es un gama media que mira de reojo a modelos más Premium. Comenzando por su pantalla OLED de 6.3 pulgadas que cuenta con resolución Full HD+. Un teléfono que mide 157,4 x 73,2 x 7,75 mm y pesa 163 gramos.

Huawei Y8p | Huawei

El procesador con el que llega es un Kirin 710F, una versión mejorada, más moderna y potente del clásico procesador de gama media de la firma china. En este caso viene acompañado de memoria RAM de 4GB o 6GB. El almacenamiento interno es de 128GB ampliable mediante una tarjeta NM, de esas que son exclusivas de los dispositivos de Huawei. La cámara de fotos trasera es triple, y cuenta con tres sensores de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles de profundidad para poder hacer mejores retratos con efecto de desenfoque.

La batería tiene una gran capacidad de 4000mAh, siendo además compatible con carga rápida de 10W. Además de la pantalla OLED, uno de los aspectos que más se suelen asociar a los móviles de gama media más avanzados suele ser el lector de huellas integrado en la pantalla, con el que cuenta también este modelo, por esa razón vemos una parte trasera tan limpia, siendo uno de los primeros de esta gama de Huawei que lo incorpora. La conectividad nos ofrece Wi-Fi, Bluetooth 5.0, conectividad NFC para poder hacer pagos móviles, conector USB tipo C y un conector Minijack para auriculares.

Como es habitual últimamente cuenta con EMUI 10.1 basado en Android 10 y que no viene con los servicios y apps de Google. A cambio cuenta con AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, que es sobre la que la firma china está construyendo todo su nuevo ecosistema de software para contar con una alternativa real a Google y basada en los HMS, Huawei Mobile Services. Algo que no sabemos todavía de este teléfono, y que es capital saber, es el precio. No obstante en base a sus características podríamos pronosticar un coste de entre los 250 y 300 euros, colocándose así en la parte alta de la gama media.