El futuro OnePlus Ace 3V se presentará en unos días y desvela sus principales cartas

OnePlus sigue actualizando su gama de móviles más asequibles, más allá de sus omnipresentes modelos de alta gama, que han moldeado la marca a lo largo de estos últimos años. Ahora es el momento de otro modelo de gama media, que todo apunta a que contará con una relación de prestaciones bastante buena. Ya sabemos cuando se presenta, porque se ha preocupado la propia compañía de anunciarlo, y además también ha avanzado algunas de sus características más importantes, esas que definen lo que es un nuevo dispositivo como este.

OnePlus avanza los primeros detalles

El fabricante chino está muy cerca de lanzar su nuevo móvil, tanto es así que el OnePlus Ace 3V se presentará la próxima semana, no se sabe el día, ya que solo han detallado que será durante esos días. Pero junto con el teaser de esta información, hemos visto cuál será el procesador con el que contará, algo que nos ubica a este teléfono dentro de la gama media de los asiáticos.

Porque contará con el procesador Snapdragon 7+ Gen 3, lo que viene a ser el procesador más potente para la gama media de Qualcomm, algo que desde luego ya dice bastante de este terminal. Hablamos de un procesador que en esencia es un Snapdragon 8 gen 3, el chip que llevan los modelos más avanzados del mercado Android, aunque con diferentes velocidades, que lo hacen menos potente.

Además de este potente procesador de gama media, este teléfono contará con 16GB de memoria RAM, así como Android 14 como sistema operativo. Así que es evidente que será todo un móvil de gama media Premium al menos en cuanto a rendimiento. El teléfono también ha mostrado su parte frontal, donde muchos han apreciado que contará con el tradicional slider, que es el botón lateral que permite activar el modo silencio.

El nuevo teléfono de OnePlus llegaría con una pantalla OLED de resolución 1.5K. Su batería tendría una capacidad de 5500mAh, bastante grande desde luego, y su carga sería muy rápida, gracias a una potencia de 100W. Por tanto, seguirá ya la tradicional velocidad de carga de los modelos Ace, que en algunos momentos han llegado a protagonizar algunas de las cargas más potentes del mercado.

Este nuevo modelo debería llegar a Europa como el OnePlus Nord 4, por lo que tendremos que estar muy atentos a lo que sea capaz de ofrecernos, ya que no cabe duda de que será un móvil muy popular como sus predecesores. Si nos atenemos a lo que han ofrecido estos, podríamos esperar una cámara algo mejor que la de su predecesor, al menos en los sensores secundarios. Y es que no sería raro que repitiera el principal de 50 megapíxeles. Pero esperamos que al menos el ultra gran angular aumente hasta los 13 megapíxeles como mínimo, y el macro si no desaparece, que también aumente algo de resolución. Saldremos de dudas la próxima semana con su presentación oficial. Un móvil que debería estrenarse en España por unos 450 euros.