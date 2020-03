Seguro que os ha pasado alguna vez: que apenas han pasado unos pocos días desde que la tarifa plana nos devolvió todo el tope máximo de datos y ya tenemos consumido la mitad del bono de gigas. ¿¡Pero si no hemos visto vídeos ni hecho un gasto excesivo!?, ¿cómo podemos haber gastado tanto solo consultando webs o tuiteando en redes sociales?

Es cierto que hay veces que el problema no es culpa nuestra: una aplicación mal desarrollada (acordaos de Facebook hace unos años, era terrible) o un sistema operativo que no gestiona correctamente cuándo utilizar una red Wifi u otra de datos. Así que en esta ocasión, si notas que tu iPhone es un pozo sin fondo que se come tu bono mensual en muy pocos días, es muy posible que estés más cerca de recibir una solución por parte de Apple.

Algunos iPhone con iOS 13, afectados

El problema que han detectado no afecta por igual a todos los usuarios de iPhone, aunque el denominador común es que aquellos que sí se han quejado tienen iOS 13 en sus terminales. El origen que causa este error en el OS de Apple no está claro aunque provoca que los teléfonos gastan datos móviles de manera constante, sin que medie la acción del propietario por el uso de alguna aplicación. Algo que, obviamente, no debería producirse nunca.

Datos móviles en la playa | iStock

Además, no penséis que es un error reciente ya que se remonta a varios meses, casi a los días posteriores al lanzamiento de los nuevos iPhone 11 con el actual sistema operativo de los de Cupertino, en septiembre de 2019. Las quejas, en un principio, llegaron vía foros de internet y webs que, a medida que han ido creciendo en número, ha logrado captar la atención de la compañía.

En la información original de Forbes, se detallan un buen número de casos y creen haber encontrado el origen del error que, por decirlo suavemente, es desconcertante. Y es que el causante de este gasto desmedido de datos móviles pertenece al apartado de "aplicaciones desinstaladas". Sí, efectivamente, no tiene sentido que aquellas apps que ya no están en nuestro terminal sigan consumiendo megas, pero esa es la información que traslada iOS 13 (en la sección de 'Datos móviles') cuando se consulta qué componentes del software, juegos o aplicaciones del teléfono son los que más datos consumen. Por lo que es evidente que hay algún problema que Apple tiene que solucionar.

Desde el mismo medio se han puesto en contacto con Verizon, operador estadounidense, donde afirman algo todavía más sorprendente: “dijeron que se está categorizando como transmisión de audio y video, pero solo porque está usando puertos de red normalmente asociados con ese tipo de servicios", por lo que podría ser cualquier otra cosa. Aun así, no penséis que el consumo de "aplicaciones desinstaladas" hace referencia al uso que hicieron de nuestra tarifa apps que ya no tenemos en el móvil, sino que poniendo a cero el contador de gasto sigue siendo el apartado que más consume.

¿Solución? Pues parece que va para largo porque iOS 13.4, que podría llegar hoy mismo a nuestros terminales, todavía cuenta con este error (según las betas testadas) por lo que tendríamos que esperara un nuevo parche. De momento no existe una solución salvo, en aquellos terminales en los que sea posible, hacer un downgrade oficial hasta las versión 12.4.1 del sistema operativo.