El Nothing Phone 1 será uno de los primeros móviles en recibir Android 14

Cuando hablamos de Android, uno de los principales peros que podemos ponerle al sistema operativo tiene que ver con el número de años que recibimos actualizaciones de sistema operativo, y también la premura con la que esto ocurre. Mientras que un iPhone se suele actualizar de sistema el mismo día que se estrena este, en el caso de Android pueden pasar hasta seis o siete meses, en los móviles más veteranos. Por eso si un fabricante busca diferenciarse, debe ofrecer un soporte de actualizaciones de primer nivel y que garantice que estas lleguen pronto. Y eso precisamente es lo que quiere ofrecer Nothing Phone, que parece será de los primeros en llevar Android 14 a sus móviles.

Probará la beta

Ahora que se acerca el mes de mayo, también tenemos más cerca el Google I/O, que se celebrará el próximo día 10, y que será el día en el que se ponga de largo Android 14, la nueva edición del sistema operativo de Google. Y como ya es habitual en los últimos años, inmediatamente después de presentarse en esta conferencia de desarrolladores, se pondrá a disposición de algunos afortunados la primera beta del sistema operativo. Y esto suele ocurrir con algunos modelos de smartphone de determinados fabricantes. Y uno de ellos este año será Nothing.

Por lo que si tienes un Nothing Phone (1) el primer teléfono de la marca de Carl Pei, vas a poder acceder a esta beta de Android 14, y por tanto contar con el nuevo sistema operativo ya en las próximas semanas. Lo normal, de no ser así, sería que no lo tuviéramos disponible hasta el mes de septiembre. Sin duda una gran noticia para los seguidores y usuarios de la marca, que van a empezar a vivir en primera persona las promesas lanzadas por Pei en el momento de montar su marca. Normalmente son los Google Pixel los primeros que estrenan el sistema, y ahora los Nothing serán de los primeros que lo hagan después de estos terminales de Google.

Nothing (2) en camino

Hace solo unas semanas conocíamos que Nothing estaba trabajando ya en la segunda generación de su teléfono. Y parece que hay planes ambiciosos para este, tal y como hemos visto en algunas informaciones. Este llegaría con un procesador de la serie 8, en lugar de la 7, por lo que es evidente que los planes son convertirlo en todo un tope de gama. Otros aspectos que se esperan son una cámara de fotos triple, por lo que mejorará respecto de la dual que tenemos actualmente en el modelo inicial.

También tendría un diseño diferente de sus LED luminosos en la parte trasera, y el botón lateral podría contar con una textura diferente. Esto último lo vimos en un render que recreaba su aspecto. Lo de que será un móvil más avanzado y orientado a la gama alta es algo que ha avanzado incluso el propio Carl Pei. Lo que es evidente es que, si consiguen colar a su teléfono entre los primeros con Android 14, va a ser sin duda un triunfo para la marca y una satisfacción enorme para sus seguidores. Esperaremos más detalles por parte de Nothing de cara al lanzamiento de Android 14. Por parte de la propia firma de Carl Pei.